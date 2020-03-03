«Детройт» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 3 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Детройт» будет принимать «Колорадо». Матч состоится 3 марта на «Литл Сесарс Арене». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Детройт» — «Колорадо».

«Детройт»

Команда из штата Мичиган безнадежно застряла на последнем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 35 очками, набранными в 67 поединках.

19 февраля «Детройт» у себя дома принимал «Монреаль». Данный матч завершился победой хозяев со счетом 4:3, благодаря чему «крылья» прервали четырехматчевых отрезок из поражений.

Однако, после удачной встречи подопечные Джеффа Блэшилла больше не выигрывали. Сперва в гостях клуб из штата Мичиган был разгромлен «Айлендерс» (1:4).

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А затем дома «Детройт» уступил «Калгари» (2:4), «Нью-Джерси» (1:4) и «Миннесоте» (1:7). 1 марта «крылья» на выезде не справились с «Оттавой» по буллитам (3:3, 0:1).

«Колорадо»

Коллектив из штата Денвер имеет в своем запасе 85 очков, которые были завоеваны в 64 матчах. Благодаря этому команда находится на второй строчке в таблице Центрального дивизиона.

С 14 по 18 февраля «Колорадо» потерпел три поражения кряду. Все поединки «Эвс» провели дома. На глазах у своих болельщиков они уступили «Вашингтону» (2:3), «Лос-Анджелесу» (1:3) и «Тампе-Бэй» в овертайме (3:4).

Но с 20 числа и по сей день подопечные Джареда Беднара больше никому не проигрывали. В родных стенах клуб из Денвера одолел «Айлендерс» (3:1), а чуть позже в гостях «Эвс» победили «Анахайм» (1:0) и «Лос-Анджелес» по буллитам (1:1, 1:0).

В двух других февральских поединках «Колорадо» одержал верх над «Баффало» (3:2) и «Каролиной» (3:2). В первом матче весны команда разобралась с «Нэшвиллом» (3:2).

Прогноз

На победу «Детройта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,12, на ничью — 4,70, а на победу «Колорадо» — 1,70.

Даже в родных стенах проблемный «Детройт» не сможет справиться с «Эвс», которые сейчас находятся в отличной форме. Наш прогноз на матч — победа «Колорадо» с коэффициентом 1,60. 0