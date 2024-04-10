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    Хачанов продлит серию побед над Серундоло?

    Хачанов — Серундоло. Ставка (к. 2.28) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Серундоло
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Серундоло: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Хачанов

    Карен в первом раунде одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 7:5, 7:6.

    Безусловно, было непросто, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что россиянин в обоих сетах уступила с брейком.

    Во второй партии Норри не подал на сет при счете 5:3 и не реализовал два сетбола при 6:5. Как ни крути, а без везения здесь не обошлось.

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    Но для первого матча Хачанов сыграл на довольно приличном уровне. Все-таки надо учитывать, что это был его первый матч в сезоне на грунте.

    Серундоло

    Франсиско на старте турнира выиграл у немца Даниэля Альтмайера — 6:2, 7:6.

    Во втором сете аргентинец сделал обратный брейк при счете 3:4 — это был единственный сложный момент в этом матче.

    На прошлой неделе Серундоло неудачно выступил в Хьюстоне, проиграв уже в первом матче итальянцу Лучано Дардери. Для 22-й ракетки мира это провал.

    Также стоит отметить, что в феврале Серундоло не выиграл ни матча на домашних турнирах в Кордове и Буэнос-Айресе, но при этом дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро.

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    В целом же сезон пока получается не самым успешным для 25-летнего теннисиста. До сих пор он выиграл больше одного матча только в Рио.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.56, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.43.

    Прогноз: ранее в этом году Карен с трудом обыграл Франсиско в Майами — 6:1, 5:7, 7:6. В прошлом сезоне на этом же турнире россиянину хватило двух сетов для победы над аргентинцем — 6:3, 6:2.

    Очевидно, что обыграть Серундоло на грунте еще сложнее, но мы считаем, что Хачанов справится с этой задачей.

    Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов больше 19,5 за 2.28.

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    Ставка и прогноз на матч Хачанов — Серундоло с коэффициентом 2.28. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов продлит серию побед над Серундоло?
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