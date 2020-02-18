«Спартак» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 18 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать «Торпедо». Матч состоится 18 февраля на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Торпедо».

«Спартак»

Московская команда на данном отрезке регулярки КХЛ располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 72 баллами в запасе.

Столичный коллектив порадовал своих болельщиков тремя уверенными победами в заключительных встречах января. В них «Спартак» одолел «Северсталь» (3:0), «Трактор» (4:0) и «Куньлунь РС» (7:4).

А в начале февраля подопечные Олега Знарка дважды уступили, не забросив при этом ни единой шайбы. «Гладиаторы» проиграли «Динамо» Москва (0:4) и СКА (0:1).

Все прогнозы на КХЛ

Первую победу в этом месяце красно-белые добыли 11 февраля. Тогда «Спартак» одолел «Металлург» Мг (4:2), после чего столичный клуб легко разобрался с «Салаватом Юлаевым» (5:2). Чуть позже москвичи уступили «Ак Барсу» (1:4).

«Торпедо»

Представители Нижнего Новгорода на данном этапе регулярного первенства занимают восьмую позицию в рейтинге Западной конференции с 58 баллами в копилке.

Но нижегородцы сейчас находятся в плохой форме. В недавних 8 матчах коллектив Дэвида Немировски потерпел семь поражений.

С 24 по 30 января «Торпедо» проиграло «Металлургу» Мг (1:3), СКА (3:4), московскому «Динамо» (1:5) и «Локомотиву» (0:5). 1 февраля «автозаводцы» разбавили серию неудач победой над «Северсталью» (5:0).

Однако, 11 числа текущего месяца команда из Нижнего Новгорода была разгромлена ЦСКА (1:4). В двух других встречах «Торпедо» проиграло СКА (3:2) и «Амуру» (5:2).

Прогноз

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,10, ничья оценивается в 4,04, а победа «Торпедо» — в 3,01.

В родных стенах «Спартак» постарается реабилитироваться за недавний разгром от «Ак Барса», а «Торпедо» необходимо уже выпутываться из полосы неудач. Наш прогноз на матч — гол в каждом периоде с коэффициентом 1,77. 0