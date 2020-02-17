«Ванкувер» — «Анахайм». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 17 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Анахайм». Матч состоится 17 февраля на «Роджерс Арене». Начало встречи — в 01:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Анахайм».

«Ванкувер»

Канадская команда из провинции Британская Колумбия в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона находится на первом месте с 69 очками в запасе.

1 февраля «Ванкувер» в Нью-Йорке победил «Айлендерс» в дополнительное время (4:3), а на следующий день подопечные Трэвиса Грина проиграли «Каролине» по буллитам (3:3, 1:2).

После поражения в городе Роли «Накс» потеряли очки еще в трех встречах. Клуб из провинции Британская Колумбия уступил «Бостону» (0:4), «Миннесоте» (2:4) и «Калгари» (2:6).

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11 февраля проигрышная серия была прервана. На «Роджерс Арене» «Ванкувер» разнес «Нэшвилл» (6:2), а в последнем матче «Накс» разобрались с «Чикаго» (3:0).

«Анахайм»

Команда из штата Калифорния имеет на своем счету 53 очка. Из-за такого количества набранных баллов этот коллектив находится на седьмом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.

В первой игре февраля «Анахайм» дома встретился с «Тампой-Бэй». Поединок на арене «Хонда Центр» закончился поражением «птиц» со счетом 3:4.

В двух следующих матчах «могучие утки» победили «Лос-Анджелес» (3:1) и «Оттаву» по буллитам (2:2, 2:0). 7 февраля подопечные Далласа Икинса в овертайме уступили «Монреалю» (2:3).

Спустя сутки «Анахайм» проиграл в добавочном периоде «Торонто» (4:5). Затем «кряквы» взяли верх над «Баффало» (3:2), а в последнем поединке они пропустили шесть голов от «Калгари» (0:6).

Прогноз

На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,96, на ничью — 4,20, а на победу «Анахайма» — 3,38.

На своей арене лидер Тихоокеанского дивизиона завоюет очередные баллы в противостоянии с аутсайдером. Наш прогноз — победа «Ванкувера» в матче с коэффициентом 1,58. 0