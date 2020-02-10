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    «Виннипег» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 10 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Виннипег» — «Чикаго»
    Александер Нюландер
    В очередной игре НХЛ «Виннипег» будет принимать «Чикаго». Матч состоится 10 февраля на арене «Белл МТС». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Чикаго».
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    Хоккей. НХЛ 10 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Виннипег»

    На данном этапе регулярного первенства канадская команда из провинции Манитоба занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона, отставая от зоны плей-офф на шесть пунктов.

    Но коллектив Пола Мориса в последнее время демонстрирует не лучшие результаты. С 18 января по 1 февраля «Виннипег» настиг неприятный отрезок из пяти поражений.

    Он начался с позорной домашней игры с «Тампой-Бэй» (1:7). Затем «воздушная армия» была разгромлена «Чикаго» (2:5) и «Каролиной» (1:4). Чуть позже канадцы оказались слабее «Коламбуса» (3:4).

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    1 февраля «Виннипег» уступил «Бостону» (1:2), но затем подопечные Пола Мориса победили «Сент-Луис» (5:2). В двух других встречах эта команда проиграла «Нэшвиллу» в овертайме (1:2) и еще раз взяла верх над «Сент-Луисом» (4:2).

    «Чикаго»

    Команда из Чикаго застряла на последнем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. За 54 матча этот коллектив заработал 58 очков, отстав от позиции плей-офф на 7 баллов.

    12 января «Чикаго» дома одержал верх над «Анахаймом» (4:2), после чего «ястребы» выиграли в трех гостевых встречах. В Канаде подопечные Джереми Коллитона разобрались с «Оттавой» в овертайме (3:2).

    А затем «Би-хокс» разгромили «Монреаль» (4:1) и «Торонто» (6:2). 20 января «дрозды» в родных стенах победили «Виннипег» (5:2). Но эта успешная серия прервалась поражением от «Флориды» (3:4).

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    В первом матче февраля «Чикаго» по буллитам разобрался с «Аризоной» (2:2, 0:2), а затем клуб из штата Иллинойс в дополнительное время был слабее «Миннесоты» (2:3) и «Бостона» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Виннипега» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,05, на ничью — 4,54, а на победу «Чикаго» — 2,98.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Чикаго» меньше 3 с коэффициентом 1,53. 0

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