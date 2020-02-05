«Вашингтон» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч состоится 5 февраля на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Лос-Анджелес».

«Вашингтон»

Команда из округа Колумбия продолжает идти первой в турнирной таблице Восточной конференции и Столичного дивизиона. В ходе 53 поединков этот коллектив заработал 75 баллов.

Совсем недавно «Вашингтон» проиграл две игры кряду. Сперва подопечные Тодда Рирдена уступили «Филадельфии» (2:3), после чего они сенсационно были разгромлены «Нью-Джерси» дома (1:5).

Однако, «Кэпс» пришли в себя и провели четырехматчевую победную серию. В этих поединках столичный клуб взял верх над «Каролиной» (2:0), «Нью-Джерси» (5:2), «Айлендерс» (6:4) и «Монреалем» (4:2).

Все прогнозы на хоккей

30 января «Вашингтон» оказался слабее «Нэшвилла» (4:5). А 1 февраля Овечкин и команда переиграли «Оттаву» (5:3). На следующий день коллектив Рирдена не сумел справиться с «Питтсбургом» (3:4).

«Лос-Анджелес»

После 53 матчей в регулярном первенстве клуб из штата Калифорния имеет на своем счету 43 балла. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона эта команда занимает восьмое место.

В январе подопечные Тодда Маклеллана большую часть поединков проиграли. Последний раз «Лос-Анджелес» побеждал в основное время 10 числа прошлого месяца. Тогда «ферзи» разгромили «Вегас» (5:2).

Затем «короны» потерпели пять поражений. В четырех выездных встречах «монархи» были слабее «Каролины» (0:2), «Тампы-Бэй» по буллитам (3:3, 1:2), «Флориды» (3:4) и «Филадельфии» (1:4).

30 января «Лос-Анджелес» дома уступил «Тампе» (2:4). На следующий день клуб из штата Калифорния в овертайме одержал верх над «Аризоной» (3:2). А февраль для команды Тодда Маклеллана начался с поражения от «Анахайма» (1:3).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,57, на ничью — 4,90, а на победу «Лос-Анджелеса» — 4,70.

В родных стенах «Кэпс» реабилитируются перед болельщиками за поражение в принципиальном матче с «Питтсбургом». Наш прогноз — победа «Вашингтона» с форой -1 с коэффициентом 1,61. 0