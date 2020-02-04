«Детройт» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч НХЛ 4 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Детройт» будет принимать «Филадельфию». Матч состоится 4 февраля на «Литл Сесарс Арене». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Детройт» — «Филадельфия».

«Детройт»

Команда из штата Мичиган везде идет последней. В таблице Востока она занимает 16 место, а в Атлантическом дивизионе — 8 позицию. За 53 матча этот клуб заработал 28 очков.

Коллектив Джеффа Блэшилла находится в ужасной форме. Сейчас его подопечные проводят серию из восьми поединков без побед. Началась она 13 января, когда «Детройт» проиграл «Баффало» (1:5).

А через два дня красно-белые были опозорены «Айлендерс» (2:8). 18 января «крылья» в дополнительное время уступили «Питтсбургу» (1:2). Чуть позже клуб из штата Мичиган дома не справился с «Флоридой» (1:4).

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В других январских встречах «Детройт» оказался слабее «Колорадо» (3:6) и «Миннесоты» (2:4). В феврале команда Джеффа Блэшилла дважды проиграла «Рейнджерс» (2:4; 0:1).

«Филадельфия»

Команда, представляющая Пенсильванию, на данном этапе чемпионата занимает последнее плей-офф место в таблице Столичного дивизиона. Ближайшего конкурента она опережает всего на два пункта.

В своих последних матчах «Филадельфия» чередует победные отрезки неудачными выступлениями. К примеру, 14 января коллектив Алена Виньо по буллитам разобрался с «Бостоном» (5:5, 1:0).

Через пару дней «Хулиганы с Брод-стрит» в овертайме одолели «Сент-Луис» (4:3), а вот в следующем поединке эта команда была разгромлена «Монреалем» (1:4).

Затем «Филадельфия» взяла верх над «Лос-Анджелесом» (4:1) и «Питтсбургом» (3:0), после чего в добавочном периоде она оказалась слабее «Пенс» (3:4). 2 февраля подопечные Алена Виньо дома обыграли «Колорадо» (6:3).

Прогноз

Победа «Детройта» оценивается в 3,50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,50, а на победу «Филадельфии» — 1,83.

В гостях «Флайерз» должны брать очки в поединке с самой слабой командой текущего сезона. Наш прогноз на матч — победа «Филадельфии» с коэффициентом 1,83. 0