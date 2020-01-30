«Вашингтон» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 30 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Нэшвилл». Матч состоится 30 января на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Нэшвилл».

«Вашингтон»

Столичный клуб продолжает уверенно лидировать в Восточной конференции и своем дивизионе. В 50 матчах команда из округа Колумбия завоевала 73 балла.

В новом году «Вашингтон» победил в первых трех поединках. 4 января «Кэпс» на выезде разобрались с «Каролиной» (4:3), а затем они в овертайме одолели «Сан-Хосе» (5:4) и разнесли «Оттаву» (6:1).

После этого подопечные Тодда Рирдена дважды потеряли очки. 9 января столичный клуб уступил «Филадельфии» (2:3). Через несколько дней эта команда крупно проиграла «Нью-Джерси» (1:5).

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Но в последнее время «Вашингтон» лишь побеждает. С 14 по 28 января «Кэпс» одержали верх над «Каролиной» (2:0), «Нью-Джерси» (5:2), «Айлендерс» (6:4) и «Монреалем» (4:2).

«Нэшвилл»

Приняв участие в 48 матчах регулярки, клуб из штата Теннесси заработал 51 балл. В турнирной таблице Центрального дивизиона эта команда находится на последнем месте.

В первой встрече под руководством нового тренера Джона Хайнса «Нэшвилл» был разгромлен «Бостоном» (2:6), после чего его подопечные победили «Чикаго» (5:2) и «Виннипег» (1:0).

15 января на выезде «горничные коты» потерпели поражение от «Эдмонтона» (4:2). Через два дня «Смэшвилл» на «Бриджстоун Арене» оказался слабее «Анахайма» (2:4).

Свои неудачи «Предс» смогли разбавить победой 19 января над «Баффало» (2:1), но в последнем на сегодня поединке «Нэшвилл» крупно проиграл «Торонто» (2:5).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,08, на ничью — 4,20, а на победу «Нэшвилла» — 3,00.

Сейчас игровые кондиции «Предс» не позволят сражаться на равных с «Кэпс» на их арене. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,65. 0