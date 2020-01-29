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    «Витязь» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 29 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз на «Витязь» — «Ак Барс»
    Иван Ларичев
    В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 29 января на арене «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 29 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Витязь»

    Коллектив из Московской области сейчас располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 58 баллами в своей копилке.

    Но сейчас команда Михаила Кравеца большую часть матчей проигрывает. В шести недавних встречах «Витязь» четырежды уступал своим оппонентам.

    14 января «богатыри» дома не справились с «Йокеритом» (2:3), после чего они реабилитировались перед болельщиками, разгромив в родных стенах «Динамо» Минск (5:1).

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    С 21 по 25 января «Витязь» проиграл «Авангарду» по буллитам (1:1, 3:2), а также потерпел поражения от «Динамо» Москва (1:3) и «Локомотива» (2:5). В последнем матче клуб из Подольска оказался сильнее «Северстали» (4:1).

    «Ак Барс»

    В ходе 51 поединка текущего сезона КХЛ команда из Казани заработала 76 баллов. Это позволяет ей идти первой в турнирной таблице Восточной конференции.

    9 и 12 января «Ак Барс» был разгромлен «Торпедо» (1:4) и «Адмиралом» (1:5), а затем в серии послематчевых бросков «барсы» одержали верх над «Амуром» (2:2, 2:0).

    16 января подопечные Дмитрия Квартальнова в гостях не справились с «Куньлунем РС» (1:3). Но в следующих четырех матчах его коллектив не проигрывал.

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    Сперва «Ак Барс» взял верх над «Динамо» Москва (2:0), после чего по буллитам он победил «Салават Юлаев» (2:2, 2:1). Чуть позже казанцы разобрались с «Автомобилистом» (3:2) и «Трактором» (4:2).

    Прогноз

    На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,95, на ничью — 4,40, а на победу «Ак Барса» — 1,75.

    «Ак Барс» в грядущем поединке не будет настаивать на крупной победе, а «Витязь» не сможет забить казанцам много. Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,59. 0

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