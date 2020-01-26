СКА — «Торпедо». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч КХЛ 26 января 2020 года

В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Торпедо». Матч состоится 26 января в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на СКА — «Торпедо».

СКА

После 51 встречи в рамках текущего сезона КХЛ питерский коллектив занял вторую строчку в таблице Западной конференции, имея 71 очко в копилке.

7 января СКА в Москве в очередной раз потерпел поражение от «Спартака» (1:3). Но в следующих трех встречах «армейцы» победили.

12 января подопечные Алексея Кудашова в дополнительное время одержали верх над «Динамо» Москва (2:1), а затем питерцы одолели «Динамо» Рига (3:0) и «Йокерит» (4:1).

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В следующем поединке СКА оказался слабее ЦСКА в «Армейском дерби» (2:3). Но в матче 23 января представители Санкт-Петербурга переиграли «Барыс» (7:4).

«Торпедо»

На данном этапе регулярного первенства представители Нижнего Новгорода располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции с 56 баллами.

В последних пяти поединках подопечные Дэвида Немировски трижды победили и два раза уступили. 11 января «Торпедо» в гостях проиграло «Нефтехимику» (2:4).

В следующих трех встречах в КРК «Нагорный» «автозаводцы» одолели «Сочи» в дополнительное время (2:1), взяли верх над «Динамо» Москва (6:4) и разобрались с «Локомотивом» (3:1).

24 января «Торпедо» в родных стенах принимало «Металлург» Мг. Но на глазах у собственных болельщиков хозяева потерпели поражение (1:3).

Прогноз

Победа СКА оценивается в 1,49, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,00, а на победу «Торпедо» — 5,50.

В Санкт-Петербурге сойдутся две забивные команды, любящие играть в атакующий хоккей. Но «армейцы» считаются фаворитами грядущего противостояния. Наш прогноз — СКА не проиграет и тотал больше 4,5 за 1,89. 0