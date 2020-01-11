«Барыс» — «Авангард». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 11 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Авангард». Матч состоится 11 января на «Барыс Арене». Начало встречи — в 13:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Авангард».

«Барыс»

За 45 встреч в рамках текущего сезона КХЛ клуб из Нур-Султана заработал 59 баллов. Это позволяет команде замыкать тройку сильнейших в таблице Восточной конференции.

С 22 по 27 декабря подопечные Андрея Скабелки проиграли в трех матчах. Все началось с поражения в гостях от «Спартака» (1:3).

Затем «Барыс» в родных стенах уступил СКА (2:6) и «Динамо» Москва в овертайме (3:4). Концовка минувшего года вышла для казахстанцев удачной. Они победили «Автомобилист» (4:2) и «Куньлунь РС» (2:1).

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4 января клуб из Нур-Султана оказался слабее «Динамо» Рига (0:1), после чего «Барыс» одержал верх над «Авангардом» (3:2) и «Нефтехимиком» (5:1).

«Авангард»

В турнирной таблице Восточной конференции команда из Омска располагается на второй строчке. Приняв участие в 45 встречах, этот коллектив сумел завоевать 60 очков.

В последних пяти матчах прошлого года подопечные Боба Хартли выиграли четыре раза. В родных стенах «Авангард» одолел «Сибирь» (3:1) и «Салават Юлаев» (2:1).

Чуть позже дома «ястребы» потерпели поражение от «Трактора» (1:3). Затем команда разгромила «Нефтехимик» (6:2) и «Трактор» (5:1).

Январь для «Авангарда» начался с уверенной победы над «Адмиралом» (4:1). Но 6 числа на арене «Балашиха» хозяева не справились с «Барысом» (2:3).

Прогноз

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничью — 3,85, а на победу «Авангарда» — 2,25.

Одни из самых сильных команд Восточной конференции между собой сыграют результативно. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,66. 0