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    Как сыграют вторая и третья команда Востока?

    «Барыс» — «Авангард». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 11 января 2020 года

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    Прогноз на «Барыс» — «Авангард»
    Никита Клещенко
    В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Авангард». Матч состоится 11 января на «Барыс Арене». Начало встречи — в 13:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 11 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.30
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    «Барыс»

    За 45 встреч в рамках текущего сезона КХЛ клуб из Нур-Султана заработал 59 баллов. Это позволяет команде замыкать тройку сильнейших в таблице Восточной конференции.

    С 22 по 27 декабря подопечные Андрея Скабелки проиграли в трех матчах. Все началось с поражения в гостях от «Спартака» (1:3).

    Затем «Барыс» в родных стенах уступил СКА (2:6) и «Динамо» Москва в овертайме (3:4). Концовка минувшего года вышла для казахстанцев удачной. Они победили «Автомобилист» (4:2) и «Куньлунь РС» (2:1).

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    4 января клуб из Нур-Султана оказался слабее «Динамо» Рига (0:1), после чего «Барыс» одержал верх над «Авангардом» (3:2) и «Нефтехимиком» (5:1).

    «Авангард»

    В турнирной таблице Восточной конференции команда из Омска располагается на второй строчке. Приняв участие в 45 встречах, этот коллектив сумел завоевать 60 очков.

    В последних пяти матчах прошлого года подопечные Боба Хартли выиграли четыре раза. В родных стенах «Авангард» одолел «Сибирь» (3:1) и «Салават Юлаев» (2:1).

    Чуть позже дома «ястребы» потерпели поражение от «Трактора» (1:3). Затем команда разгромила «Нефтехимик» (6:2) и «Трактор» (5:1).

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    Январь для «Авангарда» начался с уверенной победы над «Адмиралом» (4:1). Но 6 числа на арене «Балашиха» хозяева не справились с «Барысом» (2:3).

    Прогноз

    На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничью — 3,85, а на победу «Авангарда» — 2,25.

    Одни из самых сильных команд Восточной конференции между собой сыграют результативно. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,66. 0

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