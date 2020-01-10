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    Окажется ли «Эдмонтон» проворнее «Монреаля»?

    «Монреаль» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 10 января 2020 года

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    Прогноз на «Монреаль» — «Эдмонтон»
    Коннор Макдэвид
    В очередной игре НХЛ «Монреаль» будет принимать «Эдмонтон». Матч состоится 10 января на арене «Белл Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Эдмонтон».

    «Монреаль»

    На данном этапе регулярки канадский клуб из провинции Квебек занимает шестое место в рейтинге Атлантического дивизиона с 43 очками, заработанными в 44 встречах.

    Последний раз подопечные Клода Жюльена выигрывали 24 декабря. В тот день «Монреаль» на арене «Белл МТС» разгромил «Виннипег» (2:6).

    В остальных встречах «славные» уступали. В заключительных матчах минувшего года «Хабс» потерпели поражения от «Тампы» (4:5) и «Флориды» (5:6). А 1 января красные влетели «Каролине» (1:3).

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    Затем «Монреаль» был слабее «Тампы-Бэй» (1:2), «Питтсбурга» в дополнительное время (2:3), «Виннипега» (2:3) и «Детройта» (3:4).

    «Эдмонтон»

    Этот канадский коллектив, находящийся в провинции Альберта, имеет в распоряжении 51 очко. Свои баллы команда добыла в 45 встречах, благодаря чему она идет третьей в таблице Тихоокеанского дивизиона.

    После победы над «Монреалем» 22 декабря (3:4) «Эдмонтон» потерпел два крупных поражения. Подопечные Дэйва Типпета уступили «Ванкуверу» (2:4) и «Калгари» (1:5).

    А 1 января в непростом поединке «нефть» одержала верх над «Рейнджерс» (7:5). Спустя пару дней канадцы в дополнительное время проиграли «Баффало» (2:3).

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    Но в двух последних матчах «Эдмонтон» демонстрирует яркую, атакующую игру. В этих противостояниях «Ойлерз» разобрались с «Бостоном» (4:1) и «Торонто» (6:4).

    Прогноз

    Победа «Монреаля» оценивается в 2,14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Эдмонтона» — 2,90.

    В последних семи матчах «Хабс» только проигрывает своим оппонентам, а «нефть» сейчас забивает много. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 2,5 с коэффициентом 1,67. 0

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    «Монреаль» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 10 января 2020 года. Прогноз на «Монреаль» — «Эдмонтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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