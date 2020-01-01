«Эдмонтон» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 1 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 1 января на арене «Роджерс Плейс». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Эдмонтон» — «Рейнджерс».

«Эдмонтон»

На данный момент канадский клуб из провинции Альберта сыграл в 41 поединке регулярного сезона НХЛ. В них команда заработала 44 балла и расположилась на 5 позиции в таблице Тихоокеанского дивизиона.

С 9 по 15 декабря «нефть» не могла победить в течение четырех встреч. «Эдмонтон» потерпел поражение от «Баффало» в овертайме (2:3), после чего он уступил «Карлине» (3:6).

Затем подопечные Дэйва Типпета проиграли «Миннесоте» (5:6) и «Торонто» (1:4). Но спустя пару дней канадцы одержали верх над «Далласом» (2:1).

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В других встречах «Эдмонтон» был слабее «Сент-Луиса» (1:2) и «Питтсбурга» (2:5). Чуть позже «нефть» одолела «Монреаль» (4:3), а также потеряла очки во встречах с «Ванкувером» (2:4) и «Калгари» (1:5).

«Рейнджерс»

Клуб из Нью-Йорка имеет на своем счету 38 сыгранных встреч в текущем сезоне. В этих поединках команда раздобыла 42 балла и расположилась на 6 месте в таблице Столичного дивизиона.

Не так давно «синерубашечники» провели неудачный отрезок из трех подряд поражений. Данная серия началась с осечки в противостоянии с «Анахаймом» по буллитам (3:3, 1:2).

После этого «Рейнджерс» был разгромлен «Нэшвиллом» (2:5) и «Торонто» (3:6). Но 22 декабря на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева уверенно разобрались с «Анахаймом» (5:1).

Через пару дней представители Нью-Йорка дома на выезде не справились с «Филадельфией» (1:5). А две последних игры «Рейнджерс» провел удачно, победив «Каролину» (5:3) и «Торонто» в овертайме (5:4).

Прогноз

На победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 4,16, а на победу «Рейнджерс» — 2,83.

В игре с нестабильным «Эдмонтоном» «синерубашечники» могут сразиться за максимальное количество очков. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2,5 с коэффициентом 1,72. 0