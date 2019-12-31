«Питтсбург» — «Оттава». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 31 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Оттаву». Матч состоится 31 декабря на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Оттава».

«Питтсбург»

На данном этапе регулярного первенства НХЛ коллектив из штата Пенсильвания находится на втором месте в таблице Столичного дивизиона. В 38 матчах команда заработала 50 очков.

11 декабря на глазах у собственных болельщиков «Питтсбург» был разгромлен «Монреалем» (1:4). После этого подопечные Майка Салливана не проигрывали в течение четырех встреч.

Сперва в дополнительное время «Пенс» одолели «Коламбус» (1:0), а затем они по буллитам разобрались с «Лос-Анджелесом» (4:4, 1:0). В двух других матчах «Пингвинз» разгромили «Калгари» (4:1) и «Эдмонтон» (5:2).

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22 декабря в Канаде «Питтсбург» потерпел поражение от «Ванкувера» (1:4). Но в последних поединках коллектив Салливана дважды одолел «Нэшвилл» — 5:2; 6:4.

«Оттава»

На данный момент канадский клуб из провинции Онтарио находится на 14 месте в турнирной таблице Восточной конференции и на 7 строчке в рейтинге Атлантического дивизиона.

Как и в течение всего сезона, в декабрьских матчах «Оттава» чаще проигрывала. Исходы недавних поединков решались после третьей двадцатиминутки. К примеру, 12 декабря «Сенс» в овертайме уступили «Монреалю» (2:3).

А затем в дополнительное время подопечные Ди Джея Смита одолели «Коламбус» (4:3). Чуть позже канадцы были разгромлены «Флоридой» (1:6) и повержены «Тампой-Бэй» в добавочном периоде (3:4).

Победой в дополнительное время завершилась для «Оттавы» встреча с «Нэшвиллом» (5:4), после чего по буллитам «Сенс» оказались слабее «Филадельфии» (4:4, 0:1). А 24 декабря канадцы одержали верх над «Баффало» (3:1).

Прогноз

На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,58, ничья оценивается в 5,00, а успех «Оттавы» — в 4,60.

Сейчас «Сенс» находятся не в той форме, чтобы отбирать очки у сильного соперника на его арене. Наш прогноз на матч — победа «Питтсбурга» с коэффициентом 1,58. 0