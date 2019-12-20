«Спартак» — «Сочи». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч КХЛ 20 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать «Сочи». Матч состоится 20 декабря на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Сочи».

«Спартак»

Приняв участие в 37 матчах регулярки, столичный клуб забил 100 голов, пропустил 90 шайб и заработал 45 баллов. Все это позволяет команде замыкать пятерку сильнейших в таблице Запада.

Недавно москвичи порадовали своих болельщиков небольшим отрезком без поражений, который составил 4 поединка. «Спартак» разгромил «Нефтехимик» (4:1), после чего по буллитам одержал верх над «Локомотивом» (3:3, 1:0).

Затем красно-белые разнесли «Динамо» Минск (7:2), а чуть позже они переиграли «Нефтехимик» (1:0). Удачная серия прервалась матчем с «Амуром», в котором подопечные Олега Знарка уступили крупно (0:5).

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В декабрьских поединках «Спартак» победил «Адмирал» (2:0), в овертайме проиграл «Куньлуню РС» (3:4), был слабее «Йокерита» (2:3), а также всухую разгромил «Витязь» (6:0).

«Сочи»

За 38 матчей текущего сезона клуб из одноименного города заработал 36 очков. С разницей голов 78:95 команда занимает 9 место в таблице Западной конференции.

С 22 по 27 ноября «леопарды» трижды кряду не могли выиграть. «Сочи» был разгромлен «Локомотивом» (2:5), затем в овертайме этот коллектив уступил «Динамо» Рига (2:3), после чего он оказался слабее СКА (2:4).

Чуть позже подопечные Александра Андриевского одолели «Ак Барс» (1:0), но декабрь для сочинцев начался с поражения от «Нефтехимика» (1:4).

В других зимних встречах «Сочи» взял верх над «Динамо» Минск (4:1), разобрался с «Автомобилистом» по буллитам (1:1, 3:0), уступил «Барысу» (1:4), а также еще раз переиграл «Динамо» Минск (5:2).

Прогноз

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,86, на ничью — 4,10, а на победу «Сочи» — 3,65.

После разгрома «Витязя» в родных стенах москвичи постараются завоевать еще одну победу дома. Но сочинцы будут действовать закрыто. Наш прогноз на матч — «Спартак» не проиграет и тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,80. 0