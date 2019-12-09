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    Прервут ли москвичи победную серию СКА?

    «Динамо» Москва — СКА. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч КХЛ 9 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Динамо» Москва — СКА
    Хоккеист «Динамо» Москва
    В очередной игре КХЛ «Динамо» Москва будет принимать СКА. Матч состоится 9 декабря на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 09 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.55
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    «Динамо» Москва

    На данном этапе регулярки столичный коллектив принял участие в 36 играх КХЛ. В этих поединках команда внесла 45 очков в свою копилку и идет третьей в таблице Запада.

    В последних шести матчах москвичам удалось победить трижды. 22 ноября в Финляндии гости потерпели поражение от «Йокерита» (1:3). Этой неудачей прервалась серия из четырех выигранных встреч.

    Затем «Динамо» Москва разгромило «Локомотив» (4:1), а также по буллитам одержало верх над «Торпедо» (1:1, 1:0).

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    Чуть позже подопечные Владимира Крикунова уступили в двух встречах. Бело-голубые оказались слабее «Ак Барса» (2:5) и ЦСКА (1:2). А в игре 6 декабря столичная команда еще раз разобралась с «Локо» (4:0).

    СКА

    После 36 поединков регулярного первенства коллектив из Санкт-Петербурга с 50 очками на счету возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

    Подопечные Алексея Кудашова не проигрывают соперникам с 3 ноября. В тот день «армейцы» по буллитам разобрались с рижским «Динамо» (3:3, 2:0), а чуть позже СКА победил «Амур» (3:1).

    15 декабря питерцы в овертайме одержали верх над «Куньлунем РС» (3:2), а затем в добавочном периоде они переиграли «Адмирал» (2:1). Успешно для СКА завершились матчи против «Северстали» (5:2) и «Куньлуня РС» (4:1).

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    В ноябре «армейцы» были сильнее «Сочи» (4:2) и «Динамо» Рига (5:3), а в декабре коллектив Кудашова победил ЦСКА (4:2) и «Ак Барс» по буллитам (1:1, 2:1).

    Прогноз

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 2,50, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,90, а на победу СКА — 2,55.

    Несмотря на хорошую серию удачных выступлений, оборона питерцев продолжает страдать от пропущенных голов. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2 с коэффициентом 1,85. 0

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    «Динамо» Москва — СКА. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч КХЛ 9 декабря 2019 года. Прогноз на «Динамо» Москва — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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