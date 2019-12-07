«Анахайм» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 7 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Анахайм» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 7 декабря на арене «Хонда Центр». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Вашингтон».

«Анахайм»

К этому периоду клуб из штата Калифорния успел сыграть в 28 матчах регулярного чемпионата. В этих поединках «птицы» заработали 28 очков, из-за чего они идут лишь седьмыми в таблице Тихоокеанского дивизиона.

17 ноября «Анахайм» в гостях разгромил «Сент-Луис» (4:1), прервав серию поражений, которая составила 5 встреч кряду. Но после этой победы «кряквы» уступили трижды.

Подопечные Далласа Икинса были слабее «Вашингтона» (2:5), «Флориды» в овертайме (4:5) и «Тампы-Бэй» (2:6). Через пару дней после разгрома от «молний» «могучие утки» разобрались с «Айлендерс» (3:0).

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После этого «Анахайм» по буллитам проиграл «Аризоне» (3:3, 1:2), а затем дома не справился с «Виннипегом» (0:3). В последней встрече «птицы» одержали верх над «Лос-Анджелесом» (4:2).

«Вашингтон»

За 30 матчей регулярного первенства клуб из округа Колумбия завоевал 47 очков, что позволяет ему лидировать в Восточной конференции и Столичном дивизионе.

Сейчас подопечные Тодда Рирдена находятся в прекрасной форме. После поражений от «Рейнджерс» (1:4) и «Ванкувера» в серии буллитов (1:1, 0:1) «Кэпс» больше никому не проигрывают по сей день.

28 ноября «Вашингтон» дома одолел «Флориду» (4:3), а спустя пару дней столичный коллектив в овертайме победил «Тампу—Бэй» (4:3).

В следующих трех гостевых встречах «Кэпс» решали исходы в основное время. Сперва «Вашингтон» уверенно разобрался с «Детройтом» (5:2) и «Сан-Хосе» (5:2), а затем подопечные Рирдена взяли верх над «Лос-Анджелесом» (3:1).

Прогноз

Победа «Анахайма» в этом поединке оценивается в 2,95, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,30, а на победу «Вашингтона» — 2,08.

Пока «могучие утки» находятся в нижней части своего дивизиона, «Кэпс» продолжают набирать обороты, уверенно обыгрывая всех на своем пути. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,66. 0