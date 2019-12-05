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    На что рассчитывать «сталеварам» в матче в Уфе?

    «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 5 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг
    Хоккеист «Металлурга» Мг
    В очередной игре КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 5 декабря на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг.
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    Хоккей. КХЛ 05 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.30
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.80
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    «Салават Юлаев»

    За 36 поединков регулярки коллектив из Уфы набрал 42 очка, благодаря чему он замыкает тройку лидеров в турнирной таблице Восточной конференции.

    Но в последних матчах «юлаевцы» больше проигрывали своим соперникам. После удачных встреч с «Куньлунем РС» (1:0) и «Амуром» (5:3) подопечные Николая Цулыгина четыре раза оказывались слабее оппонентов.

    24 ноября «Салават Юлаев» по буллитам уступил «Ак Барсу» (3:3, 2:3), а затем этот клуб потерпел поражения от «Трактора» (2:4), «Металлурга» Мг (0:1) и «Йокерита» (2:3).

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    В последней встрече коллектив из Уфы дома принимал «Трактор». В этой игре хозяевам удалось взять реванш у команды из Челябинска (5:2).

    «Металлург» Мг

    Сейчас представители Магнитогорска находятся на последнем плей-офф месте в турнирной таблице Восточной конференции. С 37 очками этот коллектив идет восьмым в общекомандном зачете.

    Но после хорошей победной серии подопечные Ильи Воробьева вновь начали проигрывать. В последних семи поединках его коллективу удалось победить всего раз.

    Эта черная полоса началась с поражения от «Куньлуня РС» (1:3), а затем «лисы» уступили «Амуру» (2:3) и «Адмиралу» (4:5). А в игре с «Барысом» дело дошло до овертайма, но и там «Металлург» Мг был слабее (1:2).

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    Чуть позже «сталевары» дома не справились с ЦСКА (1:3), зато потом клуб из Магнитогорска одержал верх над «Салаватом Юлаевым» (1:0). 3 декабря подопечные Воробьева проиграли «Локомотиву» по буллитам (2:2, 0:1).

    Прогноз

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничью — 3,75, а на победу «Металлурга» Мг — 2,75.

    Несмотря на то что «лисы» вновь проигрывают, команда Воробьева не сдается без боя, поражая ворота соперников. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 1,5 с коэффициентом 1,53. 0

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    «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 5 декабря 2019 года. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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