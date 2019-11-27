СКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 27 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Сочи». Матч состоится 27 ноября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Сочи».

СКА

После 32 поединков регулярного первенства клуб из Санкт-Петербурга находится на второй позиции в общем рейтинге Западной конференции. Сейчас на счету команды имеется 42 балла.

Подопечные Алексея Кудашова не проигрывают уже в шести встречах кряду. Началась эта серия с удачного выступления против рижского «Динамо». Тогда «армейцы» победили латвийцев по буллитам (3:3, 2:0).

А затем СКА уверенно разобрался с «Амуром» (3:1). 15 ноября в Пекине гости в дополнительное время взяли верх над «Куньлунем РС» (3:2).

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В овертайме была добыта победа и над «Адмиралом» (2:1), после чего СКА переиграл «Северсталь». (5:2) и еще раз одолел «Куньлунь РС» (4:1).

«Сочи»

На данный момент коллектив из одноименного города располагается на 9 месте в турнирной таблице Западной конференции с 28 очками в копилке.

В последних шести играх подопечные Александра Андриевского победили лишь дважды. И добыты они были после поражений от «Автомобилиста» (1:5) и «Металлурга» Мг (0:1).

17 ноября «леопарды» в Латвии взяли верх над «Динамо» Рига (2:1), а спустя несколько дней сочинцы разобрались с «Северсталью» (4:2).

Чуть позже «Сочи» вновь потерял очки. В родных стенах команда не справилась с «Локомотивом» (2:5) и была слабее рижского «Динамо» в овертайме (2:3).

Прогноз

Победа СКА в данном поединке оценивается коэффициентом 1,51, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,70, а на победу «Сочи» — 5,70.

Сейчас питерцы набрали хороший ход, а «Сочи» вновь стал часто проигрывать. «Леопардам» будет трудно рассчитывать на успех в гостях. Наш прогноз на матч — СКА победит и тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,73. 0