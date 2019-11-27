ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор ЧаловТрансферный дайджест. 19-25 ноября Манкунианцы забили три гола за семь минут«МЮ» столкнулся с настоящей командой. Манкунианцев спасет только молодежь «Тампа-Бэй»НХЛ. Ассистентский хет-трик Панарина, три очка Радулова, шайбы Кучерова и Сергачева
  • 09:41
    • Хабиб подписал контракт на бой с Фергюсоном
  • 09:07
    • Олимпийский чемпион Захаров дисквалифицирован на 1,5 года
  • 08:53
    • «Филадельфия» проиграла «Торонто», «Милуоки» обыграл «Юту»
  • 07:06
    • Россия может пропустить ЧМ-2022 по футболу
  • 23:31
    • Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
  • 23:58
    • Оргкомитет Евро-2020 заверил, что матчи турнира пройдут в России
  • 22:31
    • СКА на домашнем льду обыграл «Куньлунь»
    Все новости спорта

    Обыграют ли питерцы в родных стенах «Сочи»?

    СКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 27 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Сочи
    Прогноз на СКА — «Сочи»
    Хоккеист СКА
    В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Сочи». Матч состоится 27 ноября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Сочи».
    ×
    Хоккей. КХЛ 27 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 5.70
  • Играть!
    •

    СКА

    После 32 поединков регулярного первенства клуб из Санкт-Петербурга находится на второй позиции в общем рейтинге Западной конференции. Сейчас на счету команды имеется 42 балла.

    Подопечные Алексея Кудашова не проигрывают уже в шести встречах кряду. Началась эта серия с удачного выступления против рижского «Динамо». Тогда «армейцы» победили латвийцев по буллитам (3:3, 2:0).

    А затем СКА уверенно разобрался с «Амуром» (3:1). 15 ноября в Пекине гости в дополнительное время взяли верх над «Куньлунем РС» (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    В овертайме была добыта победа и над «Адмиралом» (2:1), после чего СКА переиграл «Северсталь». (5:2) и еще раз одолел «Куньлунь РС» (4:1).

    «Сочи»

    На данный момент коллектив из одноименного города располагается на 9 месте в турнирной таблице Западной конференции с 28 очками в копилке.

    В последних шести играх подопечные Александра Андриевского победили лишь дважды. И добыты они были после поражений от «Автомобилиста» (1:5) и «Металлурга» Мг (0:1).

    17 ноября «леопарды» в Латвии взяли верх над «Динамо» Рига (2:1), а спустя несколько дней сочинцы разобрались с «Северсталью» (4:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000ЗабратьБонус к первому пополнениюleon.ru

    Чуть позже «Сочи» вновь потерял очки. В родных стенах команда не справилась с «Локомотивом» (2:5) и была слабее рижского «Динамо» в овертайме (2:3).

    Прогноз

    Победа СКА в данном поединке оценивается коэффициентом 1,51, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,70, а на победу «Сочи» — 5,70.

    Сейчас питерцы набрали хороший ход, а «Сочи» вновь стал часто проигрывать. «Леопардам» будет трудно рассчитывать на успех в гостях. Наш прогноз на матч — СКА победит и тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,73. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Локомотив — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.94
  • Прогноз на матч Галатасарай — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.53
  • Прогноз на матч Реал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.88
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ювентус — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Аталанта — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Монреаль — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Зенит — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Артем Дзюба
  • «Рубин» дал бой чемпиону. «Зениту» пришлось несладко
    • 18:19 23/11/2019     Гжегож Крыховяк
  • «Локо» не сможет — Крыховяк поможет. Поляк вытащил команду на себе
    • 00:04 23/11/2019     Давид Сильва и Кевин Де Брейне
  • По особому пути. «МанСити» сломил сопротивление «Челси»
    • 14:43 24/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    СКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 27 ноября 2019 года. Прогноз на СКА — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
    Тоже интересно
    Антон Шунин Футбол Символичный Шунин, полуподвиг «Аталанты» и магические 7 минутСамые сливки с чемпионатов европейской топ-пятерки и, конечно же, родной РПЛ в прошедшие выходные Вчера в 11:560
  • 09:57
    • Шотландия может сыграть на Евро-2020, если Россию отстранят от турнира
  • 09:23
    • Эриксен отказался подписывать новый контракт с «Тоттенхэмом»
  • 07:37
    • Булыкин: Верю в победу «Локомотива» в матче с «Байером»
    Влашич забил единственный гол Футбол Случайный гол и вялая игра. «Пушка» Влашича спасла ЦСКА от потери очковРеакция спортивных СМИ на домашнюю победу ЦСКА над «Крыльями Советов» Вчера в 00:040
  • Экспресс дня

  • «Локомотив» — «Байер»: битва за евровесну
  • 2.88
    •
  • 07:21
    • Мбаппе: Я не заслуживаю «Золотой мяч» в этом году
  • 01:04
    • «Астон Вилла» выиграла у «Ньюкасла»
  • 00:55
    • СПАЛ и «Дженоа» сыграли вничью
    «Каролина» Хоккей НХЛ.«Флорида» уступила «Баффало», «Каролина» продлила серию поражений «Детройта»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 ноября Вчера в 07:310
  • 20:21
    • «Лечче» вырвал ничью у «Кальяри», вратарь подрался с пенальтистом
  • 18:01
    • ЦСКА пытался арендовать форварда из чемпионата Китая
  • 17:44
    • Агуэро не сыграет с «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие