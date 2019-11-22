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    Возьмут ли «Пенс» реванш у «Айлендерс»?

    «Айлендерс» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч НХЛ 22 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Айлендерс» — «Питтсбург»
    Доминик Кахун и Брайан Раст
    В очередной игре НХЛ «Айлендерс» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 22 ноября на арене «Барклайс Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Питтсбург».

    «Айлендерс»

    За 19 поединков клуб из Нью-Йорка заработал 31 балл, благодаря чему он остается на второй строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    8 ноября в домашней встрече с «Питтсбургом» прервалась десятиматчевая серия побед «Айлс». Тогда на арене «Барклайс Центр» хозяева уступили «Пенс» в овертайме (3:4).

    Но затем подопечные Барри Троца обыграли «Флориду» (2:1) и разобрались с «Торонто» (5:4). А в игре с «Филадельфией» «Айлендерс» был сильнее по буллитам (3:3, 0:2).

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    20 ноября клуб из Нью-Йорка вновь сразился с «Питтсбургом». На этот раз в гостях команда в овертайме сумела взять верх над представителями Пенсильвании (4:5).

    «Питтсбург»

    В 21 поединке регулярного чемпионата представители штата Пенсильвания смогли заработать 25 баллов и занять 4 место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    После первой победы в Нью-Йорке в противостоянии с «Айлендерс» (3:4 в овертайме) «Пенс» в серии буллитов сумели переиграть «Чикаго» (3:2).

    Затем на «Мэдисон Сквер Гарден» гости в добавочном периоде оказались слабее «Рейнджерс» (3:2). Поражением завершилась и встреча с «Нью-Джерси» (2:1).

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    А вот 17 ноября «Питтсбург» у себя дома разгромил «Торонто» (6:1), но несколькими днями позже подопечные Майка Салливана в дополнительное время уступили «Айлендерс» (4:5).

    Прогноз

    На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,48, на ничью — 4,10, а на победу «Питтсбурга» — 2,42.

    Сейчас команда Майка Салливана выглядит слабее представителей Нью-Йорка. В родных стенах «Айлс» должны разобраться с соперниками в третьем поединке противостояния. Наш прогноз — победа «Айлендерс» в матче с коэффициентом 1,90. 0

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