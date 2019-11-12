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    Возьмет ли «Каролина» реванш у «Оттавы»?

    «Каролина» — «Оттава». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 12 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Каролина» — «Оттава»
    Нино Нидеррайтер
    В очередной игре НХЛ «Каролина» будет принимать «Оттаву». Матч состоится 12 ноября на «PNC-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Оттава».
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    Хоккей. НХЛ 12 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Каролина»

    После 17 поединков в нынешнем сезоне НХЛ клуб из города Роли с 19 очками на своем счету занимает пятую строчку в зачете Столичного дивизиона.

    С 26 октября по 2 ноября подопечные Рода Бриндамора сумели выиграть 3 матча. «Каролина» победила «Чикаго» (4:0), «Калгари» (2:1) и «Детройт» (7:3).

    Но с того момента «Кейнс» уже успели потерять очки в четырех других встречах. Сперва команда потерпела поражение от «Нью-Джерси» (3:5), а затем в гостях была разгромлена «Филадельфией» (4:1).

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    8 ноября «Каролина» у себя дома проиграла «Рейнджерс» (2:4), а в последнем матче этот коллектив уступил «Оттаве» в Канаде (4:1).

    «Оттава»

    Канадская команда из провинции Онтарио успела принять участие в 16 играх регулярного чемпионата. Но за это время коллектив заработал всего 13 баллов, из-за чего он сейчас занимает 7 строчку в Атлантическом дивизионе.

    Правда, в последних матчах «Себс» начали чаще побеждать. 28 октября у себя дома «Оттава» разобралась с «Сан-Хосе» (5:2), а чуть позже подопечные Ди Джея Смита с таким же счетом уступили «Бостону» (5:2).

    После этого на «Мэдисон Сквер Гарден» гости разгромили «Рейнджерс» (2:6), а затем канадцы уступили другому клубу из Нью-Йорка «Айлендерс» (4:1).

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    8 ноября «Оттава» в овертайме взяла верх над «Лос-Анджелесом» (3:2), а спустя несколько дней «Сенс» обыграли «Каролину» (4:1).

    Прогноз

    На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,65, на ничью — 4,90, а на победу «Оттавы» — 4,20.

    В родных стенах «Кейнс» попытаются прервать четырехматчевую серию поражений. Кроме того, коллектив из Роли хотел бы взять реванш у одной из самых слабых команд Восточной конференции. Наш прогноз на матч — «Каролина» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1.66. 0

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