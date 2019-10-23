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    Сдержит ли «Металлург» Мг натиск казанцев?

    «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 23 октября 2019 года

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    Прогноз на «Металлург» Мг — «Ак Барс»
    Вратарь «Металлурга» Мг
    В очередной игре КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 23 октября на «Арене Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 23 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Металлург» Мг

    В 20 играх регулярки коллектив из Магнитогорска смог набрать 18 очков, из-за чего он вынужден довольствоваться только 10 строчкой в турнирной таблице Востока.

    После очередного неудачного отрезка из 4 поражений кряду «лисы» сумели победить «Локомотив» (5:3), но 5 октября подопечные Ильи Воробьева по буллитам уступили «Торпедо» (2:2, 3:4).

    Затем «сталевары» одолели «Салават Юлаев» (0:3), а через несколько дней они в овертайме проиграли «Адмиралу» (3:4). 12 октября «Металлург» Мг взял верх над «Северсталью» (1:2), а чуть позже этот коллектив вновь потерял очки. На сей раз в игре с «Динамо» Москва (6:3).

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    Следующий матч оказался для «лисов» удачным. Они сумели разобраться с «Сочи» в дополнительное время (3:4), а в домашней встрече с «Авангардом» хозяева победили всухую (3:0).

    «Ак Барс»

    В 19 поединках регулярки казанцы сумели набрать 30 очков, благодаря чему они идут первыми в турнирной таблице Восточной конференции.

    С 25 сентября по 8 октября «барсы» провели победную серию, которая составила 6 матчей. В последней игре в этом удачном цикле подопечные Дмитрия Квартальнова одолели «Локомотив» (0:4).

    Но 11 октября «Ак Барс» был разгромлен ЦСКА на «Татнефть-Арене» (2:5). Затем клуб из Татарстана взял верх над «Автомобилистом» (3:1) и «Йокеритом» в овертайме (4:3).

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    Несколькими днями позже в Уфе гости потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (3:1). А выездная встреча с «Автомобилистом» завершилась для «Ак Барса» голевой феерией, в которой коллектив Квартальнова одолел соперников (1:6).

    Прогноз

    На победу «Металлурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 4,00, а на победу «Ак Барса» —2,26.

    Несмотря на две последние победы, у «сталеваров» не исчезли проблемы в обороне. Ими удачно должны воспользоваться гости поединка. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2 с коэффициентом 1,58. 0

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