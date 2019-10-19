«Йокерит» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч КХЛ 19 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Торпедо». Матч состоится 19 октября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Торпедо».

«Йокерит»

В 16 играх регулярного чемпионата команда, представляющая Финляндию, заработала 20 очков, благодаря чему она идет шестой в турнирной таблице Западной конференции.

Оправившись от разгромного поражения от ЦСКА (1:5), «джокеры» сумели победить в 6 матчах кряду. Сперва подопечные Лаури Марьямяки одолели «Автомобилист» (4:2), а затем в овертайме вязи верх над «Динамо» Москва (1:2).

После этого «Йокерит» разобрался с «Нефтехимиком» (1:2), с «Сочи» в дополнительное время (3:2), с «Динамо» Минск (3:2) и с «Салаватом Юлаевым» по буллитам (2:2, 3:2).

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Но 17 октября в непростом поединке с «Ак Барсом» на «Татнефть-Арене» гости, отыгравшись дважды, все же уступили казанцам в овертайме (4:3).

«Торпедо»

Приняв участие в 20 матчах регулярки, клуб из Нижнего Новгорода набрал 23 балла. Сейчас волжане находятся на 4 месте в турнирной таблице Запада, опережая «Йокерит» на 3 пункта.

В октябре команда успела сыграть в 7 поединках, победив лишь трижды. Во встрече в Уфе «Торпедо» было разгромлено «Салаватом Юлаевым» (5:1), а через 2 дня нижегородцы уступили «Барысу» в Казахстане (2:1).

Затем подопечные Дэвида Немировски победили по буллитам «Металлург» Мг (2:2, 3:4), а чуть позже «автозаводцы» взяли верх над «Витязем» (4:2).

11 октября «Торпедо» в послематчевых бросках оказалось слабее «Салавата Юлаева» (1:1, 0:2), а в игре с питерским СКА волжане проиграли (1:4). Но в последней на данный момент встрече подопечные Немировски одолели «Динамо» Минск (0:6).

Прогноз

На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают 1,83, на ничью — 4,40, а на победу «Торпедо» — 3,60.

Финны не станут зацикливаться на неудачном матче в Казани. Они сделают все для победы в противостоянии с нижегородцами. Наш прогноз — победа «Йокерита» с коэффициентом 1,83. 0