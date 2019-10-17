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    В Питтсбурге соперники будут забивать много

    «Питтсбург» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 17 октября 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз на «Питтсбург» — «Колорадо»
    Маркус Петтерссон
    В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Колорадо». Матч состоится 17 октября на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Колорадо».

    «Питтсбург»

    После 6 поединков в новом сезоне НХЛ команда из штата Пенсильвания заняла 5 место в турнирной таблице Восточной конференции с 8 набранными очками.

    Старт регулярного чемпионата получился для «Пенс» не очень хорошим, поскольку в первой игре подопечные Майка Салливана дома уступили «Баффало» (1:3). А через 2 дня этот коллектив разгромил «Коламбус» (7:2).

    Но третью встречу на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» хозяева провалили. «Питтсбург» потерпел поражение от «Виннипега» (1:4).

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    А следующие 3 поединка «Пингвинз» выиграли. Подопечные Салливана оказались сильнее «Анахайма» (2:1), затем они взяли верх над «Миннесотой» (4:7) и покуражились в поединке с «Виннипегом» (2:7).

    «Колорадо»

    На счету клуба из Денвера имеется 5 игр в новом розыгрыше регулярного чемпионата. В этих встречах команда заработала 10 очков, что позволило ей возглавить турнирную таблицу Запада.

    На старте сезона «Эвс» на своей арене принимали «Калгари». Несмотря на достойное сопротивление соперника, хозяева матча взяли верх в этой битве — 5:3.

    Затем подопечные Джареда Беднара дважды победили с одинаковым счетом. Сперва «Колорадо» взял верх над «Миннесотой» (4:2), а чуть позже — над «Бостоном» (4:2).

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    13 октября «Эвс» у себя дома победили «Аризону». В этом противостоянии дело дошло до овертайма (3:2). Ну а в первом поединке на выезде гости одолели «Вашингтон» (3:6).

    Прогноз

    На победу «Питтсбурга» в основное время матча букмекеры дают коэффициент 2,46, на ничью — 4,20, а на победу «Колорадо» — 2,44.

    На «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» встретятся две атакующие команды, которые не станут отсиживаться в обороне. Наш прогноз — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1.53. 0

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    «Питтсбург» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 17 октября 2019 года. Прогноз на «Питтсбург» — «Колорадо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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