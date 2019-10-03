«Барыс» — «Торпедо. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 3 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Торпедо». Матч состоится 3 октября на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Торпедо.

«Барыс»

Благодаря неплохой серии из побед, казахстанский коллектив сумел подправить показатели старта сезона. Сейчас за 11 матчей команда набрала 14 очков и заняла 5 место в общем зачете Восточной конференции.

Оправившись от потери баллов во Владивостоке, где клуб из Нур-Султана уступил «Адмиралу» (3:0), «Барыс» провел 2 сухих поединка, одолев «Спартак» (3:0), а затем «Трактор» (2:0).

После этого подопечные Андрея Скабелки уверенно разобрались с «Металлургом» Мг в гостях (1:3), а также не дали возможности «Трактору» взять реванш, снова победив челябинскую команду (1:2).

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Но вот в последнем поединке в регулярке «Барыс» неожиданно потерпел поражение от «Куньлуня РС», причем хозяева проиграли крупно — 2:5.

«Торпедо»

Волжане уже успели сыграть в 14 матчах регулярки. Неплохой старт сезона позволил команде из Нижнего Новгорода набрать нужные очки. Сейчас «Торпедо» с 16 баллами находится на 4 строчке в таблице Западной конференции.

Однако, последние результаты коллектива Дэвида Немировски нельзя охарактеризовать стабильными. 19 сентября «Торпедо» в гостях потерпело поражение от «Сочи» (5:4), но уже через 2 дня нижегородцы взяли верх над «Северсталью» (2:4).

Затем «автозаводцы» на своей арене встретились с минским «Динамо». В напряженной встрече дело дошло до овертайма, в котором хозяева оказались сильнее (4:3).

После этого «Торпедо» всухую проиграло ЦСКА (0:3), но несколькими днями позже подопечные Немировски взяли реванш у «Сочи» (4:1). А 1 октября волжане крупно уступили «Салавату Юлаеву» (5:1).

Прогноз

С небольшим преимуществом, но все же «Барыс» считается фаворитом встречи. На его победу букмекеры дают коэффициент 2,18, на ничью они дают — 3,95, а на победу «Торпедо» — 2,90.

После разгрома от «Куньлуня РС» хозяева матча захотят реабилитироваться перед болельщиками. Наш прогноз — победа «Барыса» в матче с коэффициентом 1,69. 0