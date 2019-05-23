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    От Канады и Швейцарии можно ждать результативной игры

    Канада — Швейцария. Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 23 мая 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную Канады Прогнозы на сборную Швейцарии
    Прогноз на Канада — Швейцария
    Сборная Канады
    В рамках четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 23 мая 2019 года сборная Канады сыграет со сборной Швейцарии. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на Канада — Швейцария.

    Канада

    В последнем матче группового этапа Канада в важнейшем матче обыграла США (3:0) и, воспользовавшись осечкой Финляндии в игре с Германией (2:4), заняла первое место в группе «А». В целом канадцы проиграли лишь стартовый матч турнира финнам, после чего одержали шесть побед кряду.

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    Лидерами сборной Канады являются нападающие Энтони Мэнта, Джонатан Маршессо, Кайл Туррис и Марк Стоун, а также защитники Ши Теодор и Томас Чабо. Голкипер Мэтт Мюррей провел блестящий матч против США, отразив все 28 бросков. Судя по всему, именно он выйдет в четвертьфинале против Швейцарии.

    Канада, традиционно для себя, начала турнир не очень хорошо, проиграв Финляндии, но затем подопечные Алана Виньо набрали ход, и в трех заключительных встречах пропустили лишь одну шайбу, забросив 16. Канада играет в атакующий хоккей, но при этом не забывает о защите.

    Швейцария

    Одержав четыре подряд победы на старте турнира над сборными уровнем ниже, Швейцария завершила групповой этап тремя подряд поражениями от Швеции, России и Чехии. Тем не менее, запаса очков хватило, чтобы уверенно занять четвертое место в группе «В» и пробиться в плей-офф.

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    Лидерами сборной являются представители НХЛ — защитники Роман Йоси, Янник Вебер, экс-игрок НХЛ Рафаэль Диаз, а в атаке заправляют Нико Хишер, Кевин Фиала, Нино Нидеррайтер, подключившийся к сборной в конце группового раунда, Свен Андригетто и Винсен Праплан. Пока сложно сказать, кто займет место в воротах в четвертьфинале, но вероятно, это будет более молодой Леонардо Дженони, тогда как Рето Берра останется в запасе.

    Швейцария интересная команда, которая играет без авторитетов. Даже с топ-сборными подопечные Патрика Фишера старались отвечать атакой на атаку. В прошлом году это помогло швейцарцам добраться до финала, но не факт, что ситуация повторится в этом.

    Прогноз

    Канада выглядит явным фаворитом поединка, но Швейцария должна попортить нервы красно-черным. Плюс обе сборные любят атаковать, так что прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,02. 0

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    Канада — Швейцария. Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 23 мая 2019 года. Прогноз на Канада — Швейцария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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