«Сент-Луис» — «Даллас». Прогноз (к. 1.75) и ставки на седьмой матч второго раунда Кубка Стэнли 8 мая 2019 года

В рамках второго раунда Кубка Стэнли 8 мая 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Даллас».

«Сент-Луис»

В шестом матче второго раунда «Сент-Луис» на выезде сломил сопротивление «Далласа» (4:1), и сравнял счет в серии — 3:3. Теперь командам предстоит сыграть решающий седьмой поединок, который состоится на льду «Блюз».

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Хороший матч сыграл вратарь Джордан Биннингтон, отразив 22 из 23 бросков, нападающей Джейден Шварц оформил гол+пас, по шайбе забросили Давид Пэррон, Сэмуэль Блэз и защитник Алекс Пьетранджело. Российский форвард Иван Барбашев отдал результативную передачу, Владимир Тарасенко очков не набирал.

«Сент-Луис» в целом нанес по воротам «Далласа» 25 бросков, но забросил четыре шайбы. Правда, две влетели в ворота уже травмированного Бишопа. Но в целом «Блюз» оказались больше настроены не победу.

«Даллас»

После победы на выезде в пятой игре, «Даллас» имел неплохую возможность выиграть серию на родном льду, но шансом не воспользовался, и теперь команде придется бороться за финал Западной конференции на чужом льду.

Единственную шайбу «Старз» в матче забросил в большинстве ведущий форвард Тайлер Сегин с передач Матса Зукарелло и Джейми Бенна. Но главное — травму получил основной вратарь «Далласа» Бен Бишоп после мощнейшего броска защитника «Блюз» Колтона Парейко. Его заменил наш Антон Худобин, но уже при счете 1:4. Нападающий Александр Радулов очков не набирал.

«Даллас» реализовал большинство, сравняв счет, но «Блюз» лучше использовали свои моменты в атаке. Теперь же главная проблема «Старз» — это травма Бишопа, и сумеет ли он восстановиться до седьмого поединка.

Прогноз

«Даллас» провел хорошую серию, но потерял Бишопа перед решающей седьмой игрой, а Худобин в плей-офф на лед еще не выходил. Плюс «Сент-Луис» играет дома, так что рискнем с прогнозом на победу «Блюз» в матче с коэффициентом 1,75. 0