Чехия — Россия. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чешского этапа Евротура 5 мая 2019 года

В рамках чешского этапа Евротура 5 мая 2019 года сборная Чехии сыграет со сборной России. Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на Чехия — Россия.

Чехия

Во втором матче домашнего этапа Евротура Чехия обыграла Швецию (3:0) — у команды одна победа после двух матчей, и они все еще сохраняют шансы на первое место, если обыграют Россию.

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В игре со шведами гол+пас оформил Дмитрий Якшин, по шайбе забросили Онджей Палат и Якуб Ворачек, так что лидеры свою задачу выполнили на 100%. Отметим также игру вратаря Петера Бартошека из «Тршинца», который отразил все 22 броска, оформив шатаут.

На самом деле решающей и победной оказалась быстрая шайба Дмитрия Яшкина, а дальше чехи умело засушили игру, добив соперника двумя голами в пустые ворота.

Россия

Россия неудачно проводит последний перед чемпионатом мира этап Евротура, проиграв уже два матча — сначала Швеции (4:6), а в последней игре и Финляндии (1:3). Шансов на победу в турнире уже точно нет, но есть еще фактор престижа.

Тем более состав у сборной России в игре с финнами был максимально боевой — Никита Кучеров, Евгений Малкин, Артем Анисимов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов. Правда, ворота в этот раз защищал Александр Георгиев. Единственную шайбу забросил Александр Овечкин.

Если в первом поединке неудачно сыграл Василевский, то во втором больше претензий в целом к обороне, и особенно к спецбригадам — все три шайбы финны забросили в большинстве, в то время как россияне отметились голом лишь в конце третьего периода. Ну и три удаления Кучерова сыграли свою роль.

Прогноз

Россия проиграла два матча, но с таким составом уступить три поединка кряду было бы слишком. Прогноз на победу России в основное время с коэффициентом 1,74. 0