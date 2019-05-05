ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Зенита»РПЛ. «Зенит» стал чемпионом, «Локо» уступил «Арсеналу», «Спартак» выиграл у «Урала» «Тоттенхэм»АПЛ. «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту», «Ньюкасл» примет «Ливерпуль» Карим БенземаПримера. «Эспаньол» разгромил «Атлетико», «Барса» в гостях у «Сельты», «Реал» сыграет с «Вильярреалом»
  • 21:07
    • «Зенит» — чемпион!
  • 21:00
    • «Локомотив» проиграл «Арсеналу» в Туле и сделал «Зенит» чемпионом
  • 18:21
    • Гол Дриусси позволил «Зениту» избежать поражения в Грозном
  • 21:27
    • Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Вердером»
  • 19:57
    • ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей», Кавани не забил пенальти
  • 19:07
    • «Атлетико» крупно проиграл «Эспаньолу»
  • 18:26
    • «Бавария» в Мюнхене обыграла «Ганновер»
    Все новости спорта

    Россия обязана побеждать Чехию в последнем матче Евротура

    Чехия — Россия. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чешского этапа Евротура 5 мая 2019 года

    Евротур Чешские хоккейные игры Сборная Чехии Сборная России
    Прогноз на Чехия — Россия
    Александр Георгиев
    В рамках чешского этапа Евротура 5 мая 2019 года сборная Чехии сыграет со сборной России. Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на Чехия — Россия.

    Чехия

    Во втором матче домашнего этапа Евротура Чехия обыграла Швецию (3:0) — у команды одна победа после двух матчей, и они все еще сохраняют шансы на первое место, если обыграют Россию.

    Все прогнозы на хоккей

    В игре со шведами гол+пас оформил Дмитрий Якшин, по шайбе забросили Онджей Палат и Якуб Ворачек, так что лидеры свою задачу выполнили на 100%. Отметим также игру вратаря Петера Бартошека из «Тршинца», который отразил все 22 броска, оформив шатаут.

    На самом деле решающей и победной оказалась быстрая шайба Дмитрия Яшкина, а дальше чехи умело засушили игру, добив соперника двумя голами в пустые ворота.

    Россия

    Россия неудачно проводит последний перед чемпионатом мира этап Евротура, проиграв уже два матча — сначала Швеции (4:6), а в последней игре и Финляндии (1:3). Шансов на победу в турнире уже точно нет, но есть еще фактор престижа.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Тем более состав у сборной России в игре с финнами был максимально боевой — Никита Кучеров, Евгений Малкин, Артем Анисимов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов. Правда, ворота в этот раз защищал Александр Георгиев. Единственную шайбу забросил Александр Овечкин.

    Если в первом поединке неудачно сыграл Василевский, то во втором больше претензий в целом к обороне, и особенно к спецбригадам — все три шайбы финны забросили в большинстве, в то время как россияне отметились голом лишь в конце третьего периода. Ну и три удаления Кучерова сыграли свою роль.

    Прогноз

    Россия проиграла два матча, но с таким составом уступить три поединка кряду было бы слишком. Прогноз на победу России в основное время с коэффициентом 1,74. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Бостон — Коламбус
  • Завтра в 02:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Колорадо
  • Завтра в 05:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Завтра в 13:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Уфа
  • Завтра в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Завтра в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Манчестер Юнайтед
  • Завтра в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Уотфорд
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Завтра в 16:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Завтра в 17:15
    •  1.61
  • Прогноз на матч Монако — Сент-Этьен
  • Завтра в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Завтра в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетик
  • Завтра в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрген Клопп
  • Взлет Ливерпуля: город, который не сдается
    • Вчера в 01:02     Матвей Сафонов
  • Феерия Сафонова помогла «Краснодару» выиграть у ЦСКА бой за Лигу чемпионов
    • 02:19 29/04/2019     Жорди Альба и Лионель Месси
  • «Ливерпуль» пал перед величием Месси. «Красные» пропустили три гола на «Камп Ноу»
    • 12:12 02/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Чехия — Россия. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чешского этапа Евротура 5 мая 2019 года. Прогноз на Чехия — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Каролины» Хоккей НХЛ. «Каролина» выиграла серию с «Айлендерс», «Даллас» находится в шаге от финала ЗападаРезультаты матчей второго раунда плей-офф НХЛ 4 мая 08:190
  • 18:01
    • Дубль Голятова не спас юношескую сборную России от поражения в матче с Исландией
  • 17:18
    • Россия потерпела поражение от Финляндии на Чешских играх
  • 16:23
    • «Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»
    Юрген Клопп Футбол Взлет Ливерпуля: город, который не сдается«Ливерпуль» пытается завоевать свой первый титул за почти 30 лет. Что это значит для города? Большой экскурс в историю Вчера в 01:020
  • Экспресс дня

  • Приблизит ли «Зенит» в Грозном победу в РПЛ?
  • 5.21
    •
  • 22:46
    • Прядкин: ВАР будет готово только ко второму кругу следующего сезона РПЛ
  • 22:27
    • Сборная Чехии обыграла Швецию на Чешских играх
  • 22:22
    • Тарасов подписал контракт с «Коламбусом»
    Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Ляказетт и Обамеянг — главная надежда «Арсенала» на Лигу чемпионовДва форварда принесли «канонирам» домашнюю победу над «Валенсией» в Лиге Европы Вчера в 11:570
  • 15:54
    • Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
  • 15:30
    • Полузащитник «Спартака» получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»
  • 15:20
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Нижним Новгородом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие