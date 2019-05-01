Швеция — Россия. Прогноз (к. 2.13) и ставки на матч чешского этапа Евротура 1 мая 2019 года

В рамках чешского этапа Евротура 1 мая 2019 года сборная России сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 16:00 мск. Прогноз на Швеция — Россия.

Швеция

Чешский этап Евротура станет последним для топ-сборных Европы в рамках подготовки к чемпионату мира в Словакии, и первый матч турнира Швеция проведет в родных стенах в Стокгольме против сборной России, и в составе, приближенном к боевому.

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В ростере команды уже числится ряд игроков НХЛ — вратарь Хенрик Лундквист («Рейнджерс»), защитники Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Эрик Густафссон («Чикаго»), Адам Ларссон («Эдмонтон»), нападающие Патрик Хорнквист («Питтсбург»), Андриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Оскар Линдблом («Филадельфия») и другие. В целом, из 24 игроков текущего состава 16 представляют клубы НХЛ.

Учитывая совершенно разные составы в течение сезона, нет смысла глубоко анализировать результаты сборных. Но отметим, что Швеция в целом предпочитает активный, комбинационный и атакующий хоккей.

Россия

В рамках подготовки к чемпионату мира Россия проведет три матча чешского этапа Евротура против сборных Швеции, Чехии и Финляндии. Первый из них команда сыграет в Стокгольме, два других — в чешском Брно.

Россия также существенно изменила состав по сравнению с другими этапами Евротура. Недавно к команде присоединились три игрока «Вашингтона» — защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. В воротах первым номером должен стать представитель «Тампы» Андрей Василевский, отметим также защитника Михаила Сергачева, нападающих Евгения Малкина, Никиту Кучерова, Илью Ковальчука и других.

Россия обладает очень мощной атакой, в которой много индивидуально сильных исполнителей, но есть проблемы с обороной, где почти все представляют КХЛ, а это иные скорости. Зато вратарская линия вопросов не вызывает, хоть Василевский сыграл в плей-офф НХЛ не лучшим образом.

Прогноз

Учитывая определенный дисбаланс обороны и атаки сборной России, тот факт, что трио лидеров «Вашингтона» лишь недавно присоединились к сборной, и что игра пройдет на льду сборной Швеции, рискнем с прогнозом на победу «Тре-Крунур» в матче с коэффициентом 2,13. 0