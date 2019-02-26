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    «Ванкувер» Голдобина обязан брать реванш у «Анахайма»

    «Ванкувер» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч НХЛ 26 февраля 2019 года

    НХЛ Ванкувер Кэнакс Анахайм Дакс
    Прогноз на «Ванкувер» — «Анахайм»
    Николай Голдобин, «Ванкувер»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля 2019 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Анахайм Дакс». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Анахайм».
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    «Ванкувер»

    В прошлом матче «Ванкувер» снова проиграл — на этот раз дома и всухую «Айлендерс» (0:4) — это третье поражение подряд и восьмое в последних десяти играх. В итоге «Кэнакс» отстают от зоны плей-офф Запада уже на пять очков, хотя еще недавно были в ней.

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    Лидерами команды являются вратарь Якоб Маркстрем, защитники Бен Хаттон, Кристоф Танев и Александр Эдлер, но два последних травмированы, и это серьезная проблема «Ванкувера». В атаке, кроме нашего Николая Голдобина выделим Брока Бозера, Элиаса Петтерссона, Бо Хорвата, Антуана Русселя.

    По всем показателям «Ванкувер» демонстрирует результаты ниже среднего, но особенно плохо команда играет в атаке, входя в пятерку худших в НХЛ — в среднем лишь 2,73 заброшенные шайбы за матч и 15,2% реализации большинства

    «Анахайм»

    В прошлой игре «Анахайм» на выезде уступил «Эдмонтону» (1:2), проиграв во второй раз после двух побед, но в целом у «Дакс» лишь три виктории в последних десяти поединках, и они занимают предпоследнее место на Западе.

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    Единственную шайбу «Анахайма» в матче забросил форвард Картер Роуни, а главная проблема — травмы двух основных вратарей — Джона Гибсона и Чеда Джонсона. Среди других лидеров — защитники Брэндон Монтор и Хампус Линдхольм, нападающие Рикард Раккель, Ник Ритчи, Адам Энрике, Якоб Сильфверберг, Онджей Касе и Райан Гетцлаф, но два последних травмированы.

    У «Анахайма» абсолютно худшая атака в НХЛ — в среднем лишь 2,19 заброшенных шайб за матч. Даже «Лос-Анджелес» результативнее. Оборона тоже не выдающаяся — ниже среднего с показателем в 3,05 пропущенных шайб за матч.

    Прогноз

    Команды сыграли два матча в сезоне, и оба раза в родных стенах сильнее был «Анахайм» (4:3 и 4:1). Если «Ванкувер» еще надеется на плей-офф, самое время брать реванш на своем льду — прогноз на победу «Кэнакс» в матче с коэффициентом 1,72. 0

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    Прогноз на «Ванкувер» — «Анахайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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