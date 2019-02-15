«Локомотив» — «Витязь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 15 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 февраля 2019 года ярославский «Локомотив» примет подольский «Витязь». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Витязь».

«Локомотив»

В прошлом матче «Локомотив» дома достаточно неожиданно уступил «Торпедо» (2:3 ОТ), но при этом команда набирает очки 11 матчей подряд, а победы одерживает в 16 из последних 20. Ярославцы уверенно занимают третье место на Западе, опережая уже на семь очков «Йокерит», но на 12 отстают от СКА.

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По шайбе в игре с «Торпедо» забросили ключевые нападающие — Егор Аверин и Брэндон Козун. Среди лидеров отметим также вратаря Илью Коновалова, защитника Якуба Накладала, нападающих Дениса Алексеева, Петри Контиолу и Андрея Локтионова.

«Локомотив», прежде всего, команда обороны — в среднем лишь 1,85 пропущенные шайбы за матч (3-й лучший показатель), и абсолютно лучшая надежность в меньшинстве — 91,6%. Впрочем, по игре в атаке и реализации большинства ярославцы тоже в топ-10.

«Витязь»

В прошлом матче «Витязь» на выезде проиграл «Металлургу» (1:4) — это четвертое поражение клуба из Подольска подряд, и пятое в последних шести матчах, но «Витязь» пока удерживает 7-е место на Западе, опережая на три очка «Сочи» и на столько же отставая от «Спартака».

Единственную шайбу в игре с «Магниткой» забросил форвард Никита Комаров, что касается лидеров — это вратарь Йони Ортио, защитник Войцех Мозик, нападающие Борна Рендулич, Миро Аалтонен, Денис Кокарев, Артем Швец-Роговой и Александр Семин, но он травмирован.

По большинству показателей статистики «Витязь» занимает места в конце второго десятка, но по игре в большинстве клуб из Подольска рядом с топ-10 — 19,5% реализации.

Прогноз

Соперники сыграли друг с другом три матча — дважды победу одержал «Локомотив» (4:3 дома и 4:2 на выезде), еще раз сильнее оказался «Витязь» в родных стенах (4:3). Как видим, команды играли очень результативно, так что рискнем с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,83. 0