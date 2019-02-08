«Филадельфия» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч НХЛ 9 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля 2019 года «Филадельфия Флаерз» примет «Анахайм Дакс». Начало матча — 21:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Анахайм».

«Филадельфия»

В прошлом поединке «Филадельфия» не сумела продлить свою феноменальную серию побед из восьми матчей, проиграв в серии буллитов «Лос-Анджелесу» (2:3). Зато очки «Флаерз» набирают девять игр подряд, и поднялись на шестое место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.

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По шайбе в игре с «Кингз» забросили топ-форварды Якуб Ворачек и Шон Кутюрье, Клод Жиру отдал две результативные передачи, российский защитник Иван Проворов отличился одним ассистом. В целом неплохой матч сыграл резервный вратарь Энтони Столарс, отразив 36 из 38 бросков, а вот два основных голкипера Брайан Эллиотт и Михал Нойвирт по-прежнему в лазарете.

По всем основным показателям статистики «Филадельфия» входит в десятку худших команд НХЛ. Лишь по игре на вбрасываниях у «Флаерз» абсолютно лучший результат (56%).

«Анахайм»

В прошлом матче «Анахайм» на выезде был разбит «Оттавой» (0:4), проиграв в шестой раз подряд. Из них дважды «Дакс» уступили всухую, и трижды забрасывали по одной шайбе за поединок. В итоге «Анахайм» опустился на предпоследнее место в Тихоокеанском дивизионе, отставая от зоны плей-офф Запада уже на 12 очков.

Основной вратарь команды — Джон Гибсон, среди ключевых полевых игроков выделим защитников Брендона Монтора, Хампуса Линдхольма, нападающих Райана Гетцлафа, Адама Энрике, Рикарда Раккеля и Якоба Сильфверберга.

У «Анахайма» абсолютно худшее в НХЛ нападение — в среднем лишь 2,22 заброшенные шайбы за матч, причем не сказать, что по именам атака «Дакс» такая уж плохая. Оборона также не входит даже в топ-20.

Прогноз

Первая встреча завершилась выездной победой «Филадельфии» (3:2), сейчас все результаты тоже говорят в пользу «Флаерз», но так как в двух последних матчах команда играла не очень результативно, рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,10. 0