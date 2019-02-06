«Виннипег» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля 2019 года «Виннипег Джетс» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Сан-Хосе».

«Виннипег»

В прошлом матче «Виннипег» дома уничтожил «Анахайм» (9:3), выиграв третий поединок подряд и седьмой из последних девяти. «Джетс» уверенно лидируют в Центральном дивизионе, опережая на четыре очка «Нэшвилл», и занимают второе место в Западной конференции — выше только «Калгари».

Все прогнозы на НХЛ

Вся команда сыграла блестяще, но особенно форвард Джек Рославик, оформив хет-трик и набрав четыре очка. Дубль и три очка на счету Брайана Литтла, другие лидеры тоже закончили поединок результативно — гол+пас у Эндрю Коппа, две передачи отдал защитник Джейкоб Троуба, по шайбе забросили Брэндон Лемье, Блэйк Уилер и защитник Тайлер Майерс. Топ-форвард Патрик Лайне отдал результативную передачу, так же как российский защитник Дмитрий Куликов.

«Виннипег» — одна из самых сбалансированных команд в НХЛ. По заброшенным пропущенным шайба «Джетс» входят в топ-5, и показывают вторую в Лиге реализацию большинства (27,6%). Чуть слабее меньшинство, но также в районе топ-10.

«Сан-Хосе»

В прошлой игре «Сан-Хосе» дома в овертайме дожал «Аризону» (3:2), выиграв второй матч подряд после трех поражений. Но в целом у «Шаркс» девять побед в последних 11 матчах, и они уверенно занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, опережая на пять очков «Вегас» и на столько же отставая от «Калгари».

Героем матча стал топ-защитник Брент Бернс, который забросил победную шайбу в овертайме, набрав за игру 2 (1+1) очка. По шайбе на счету топ-фовардов Джо Павелски и Кевина Лабанка. Отметим также лидирующие роли защитника Эрика Карлссона (травмирован), нападающих Эвандера Кэйна, Томаша Гертла, Логана Кутюра, Тимо Майера и Джо Торнтона.

У «Сан-Хосе» третья самая результативная атака в НХЛ — в среднем 3,59 заброшенных шайб за матч. Спецбригады также в топ-10, но оборона является слабым местом и не входит даже в топ-20.

Прогноз

В первой встрече «Виннипег» обыграл «Сан-Хосе» на его льду (5:3). Букмекеры уверены в результативном поединке, и достаточно ровно оценивают шансы команд на победу. Но «Джетс» играют дома и выглядят в последних матчах потрясающе — прогноз на их победу в матче с коэффициентом 1,78. 0