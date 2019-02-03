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    «Колорадо» Варламова возьмет реванш у «Ванкувера» Голдобина

    «Колорадо» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч НХЛ 3 февраля 2019 года

    НХЛ Колорадо Эвеланш Ванкувер Кэнакс
    Прогноз на «Колорадо» — «Ванкувер»
    Николай Голдобин, «Ванкувер»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Ванкувер Кэнакс». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Ванкувер».
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    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» дома проиграл «Миннесоте» (2:5) — это второе поражение команды подряд и седьмое в последних десяти матчах. Пока что «Эвеланш» держаться в зоне плей-офф Запада, но с такими результатами это долго не продлится. В Центральном дивизионе «Колорадо» занимает 5-е место, опережая на три очка «Сент-Луис».

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    Основной вратарь команды россиянин Семен Варламов игру пропускал, но его дублер Филипп Грубауэр сыграл плохо, пропустив пять шайб с 28 бросков. Без очков завершил матч защитник Никита Задоров, нападающий Владислав Каменев травмирован. По шайбе забросили лидеры команды — защитник Тайсон Бэрри и нападающий Карл Содерберг. Главные звезды «Колорадо» — три форвардов Натан Маккиннон, Мико Рантанен и Габриэль Ландескуг.

    «Колорадо» — команда контрастов. С одной стороны, у «Эвеланш» одна из лучших линий нападения в НХЛ, входящая в топ-7 (в среднем 3,38 заброшенных шайб за матч). С другой, ужасная игра в обороне часто нивелирует все успехи у чужих ворот — в среднем 3,22 пропущенные шайбы за игру и 23-й показатель.

    «Ванкувер»

    В прошлой игре «Ванкувер» дома уступил «Каролине» (2:5) — «Кэнакс» прервали серию из двух побед и пяти матчей с набранными очками, которые позволили команде подняться на 9-е место в Западной конференции и догнать по очкам идущий 8-м «Колорадо». Правда, в Тихоокеанском дивизионе «Ванкувер», идущий четвертым, на 10 очков отстает от «Вегаса».

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    Не лучший матч получился у основного вратаря Якоба Маркстрема, который пропустил пять шайб с 34 бросков. По голу забросили нападающие Свен Бэртчи и Джош Ливо. Российский форвард Николай Голдобин завершил матч без очков. Среди ключевых игроков выделим также защитников Бена Хаттона и Александр Эдлера, нападающих Брока Бозера, Элиаса Петтерссона, Бо Хорвата и Луи Эрикссона.

    «Ванкувер» стабильно плох во всех статистических показателях — места в районе 20-го, как по заброшенным/попущенным шайбам, так и по игре спецбригад. С другой стороны, это говорит об определенном балансе в игре команды.

    Прогноз

    Первая встреча соперников в сезоне завершилась феерической победой «Ванкувера» в овертайме на своем льду (7:6). Конечно, сейчас «Колорадо» не в форме, но проигрывать три домашних поединка подряд с такой линией атаки нельзя — рискнем с прогнозом на реванш «Эвеланш» в основное время с коэффициентом 2,15. 0

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    Прогноз на «Колорадо» — «Ванкувер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Ванкувер Кэнакс». Начало матча — 06:00 мск.
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