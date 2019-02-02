«Даллас» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч НХЛ 2 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля 2019 года «Даллас Старз» примет «Миннесоту Уайлд». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Миннесота».

«Даллас»

В прошлом поединке «Даллас» дома минимально дожал «Баффало» (1:0), выиграв второй матч подряд после четырех поражений. «Старз» занимают четвертое место в Центральном дивизионе, опережая на два очка «Колорадо» и на одно отставая как раз от «Миннесоты».

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Отразив 30 бросков в створ, третий шатаут в сезоне оформил основной вратарь Бен Бишоп, тогда как россиянин Антон Худобин снова остался в запасе. Победную шайбу забросил капитан Джейми Бенн, российские форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набирали, Валерий Ничушкин травмирован. Среди ключевых игроков также защитник Джон Клингберг, нападающие Тайлер Сегин и Джейсон Спецца.

«Даллас» делает ставку на оборону, пропуская лишь 2,56 шайб за матч (2-й лучший результат в НХЛ). Спецбригады у «Старз» также достаточно сильные, а вот нападение одно из худших в Лиге — в среднем лишь 2,54 заброшенные шайбы за игру (29-е место).

«Миннесота»

В прошлом матче «Миннесота» на выезде разобралась с «Колорадо» (5:2), выиграв в третий раз подряд, и в четвертый в последних пяти матчах. «Уайлд» поднялись на третье место в Центральном дивизионе, опережая на одно очко «Даллас», но на целых девять отставая от «Нэшвилла».

Результат с «Колорадо» сделала ударная пятерка — топ-форвард Эрик Стаал оформил дубль и набрал три очка, нападающий Чарли Койл и защитник Райан Сутер набрали по 2 (1+1) очка, шайбу забросил защитник Джаред Спаржеон. Также отметим по две передачи нападающих Микаэля Гранлунда и Понтуса Аберга.

«Миннесота» тоже более оборонительная команда, входящая в топ-8 по пропущенным шайбам в среднем за игру и в топ-3 по надежности в меньшинстве. Атака чуть получше, чем у «Далласа», но тоже слабая.

Прогноз

Соперники сыграли два матча в сезоне, обменявшись выездными победами — «Миннесота» выиграла в основное время (3:1), а «Даллас» в овертайме (2:1). С учетом этих результатов и в целом оборонительной игры команд, делаем прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,03. 0