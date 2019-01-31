«Слован» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч КХЛ 31 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 января 2019 года словацкий «Слован» примет ХК «Сочи». Начало матча — 20:30 мск. Прогноз на «Слован» — «Сочи».

«Слован»

В прошлой игре «Слован» дома проиграл «Динамо Минск» (2:4) — это десятое подряд поражение команды из Братиславы, и «Слован» остается беспросветным аутсайдером сезона, занимая последнее место во всей КХЛ, причем до ближайшей команды в лице «Адмирала» сразу восемь очков.

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В игре с белорусами по шайбе забросили защитник Эрик Гэлинас и нападающий Марио Лунтер. Лидерами команды являются вратарь Якуб Штепанек, защитник Михал Серсен, нападающие Рудольф Червены, Джефф Таффе, Чэд Роу.

«Слован» абсолютный аутсайдер КХЛ, и результаты статистики соответствующие — команда меньше всех забивает, больше всех пропускает, а спецбригады четвертые худшие в КХЛ.

«Сочи»

В прошлом поединке «Сочи» на выезде одержал минимальную и очень важную выездную победу над «Нефтехимиком» (1:0), прервав серию из двух поражений. В целом в последних семи матчах у «Сочи» лишь две победы — команда занимает 8-е место на Западе, оторвавшись от «Динамо Рига» на три очка.

Три последних матча с участием «Сочи» завершились с одинаковым счетом 1:0, но в этот раз в пользу «Сочи» — единственную и победную шайбу забросил молодой форвард Дамир Ракхимуллин, а Константин Барулин отразил все 33 броска в створ, оформив первый шатаут в сезоне. Среди лидеров также защитник Юркки Йоркипакка, нападающие Эрик О’Дэлл, Роберт Розен, Станислав Бочаров.

В последних матчах «Сочи» едва ли не эталон оборонительного хоккея, но в целом команда чуть больше ориентирована на атаку, забрасывая в среднем 2,36 шайб за матч и реализуя 18% большинства (два 14-х места в КХЛ). Оборона слабее, но совсем ненамного.

Прогноз

«Слован» должен был устать проигрывать. Рано или поздно, даже такой аутсайдер способен на результат, а «Сочи» сейчас непохож сам на себя. Рискнем с прогнозом на победу словаков в матче с коэффициентом 2,61. 0