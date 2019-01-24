«Анахайм» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 января 2019 года

«Анахайм»
В прошлой игре «Анахайм» на выезде всухую уступил «Айлендерс» (0:3), прервав серию из двух побед. Но в целом у «Дакс» 13 поражений в последних 15 играх, и они опустились уже на 5-е место в Тихоокеанском дивизионе, хотя от зоны плей-офф Запада их отделяет одно очко.
Лидерами команды являются вратарь Джон Гибсон, защитник Брэндон Монтор, нападающие Райан Гецлаф, Ник Ритчи, Рикард Ракелль, Адам Энрике. При этом лазарет переполнен важными игроками — резервный вратарь Райан Миллер, ключевые форварды Онджей Касе, Якоб Сильфверберг и Райан Кеслер.
У «Анахайма» относительно неплохая оборона, но при этом ужасная атака — в среднем за матч «Дакс» забрасывают всего 2,32 шайбы, что является вторым худшим результатом в НХЛ после «Лос-Анджелеса».
«Сент-Луис»
В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде уступил «Лос-Анджелесу» (3:4), проиграв третий поединок из последних четырех. «Блюз» занимают предпоследнее место в Центральном дивизионе, и отстают от зоны плей-офф Запада на пять очков.
«Блюз» вели в счете 2:0, но не самая лучшая игра вратаря Джордана Биннингтона и провалы в обороне привели к поражению. По шайбе забросили нападающие Оскар Сундквист, Райан О’Райлли и Маккензи МакИхерн. Результативно сыграли россияне — Иван Барбашев отдал две передачи, Владимир Тарасенко — одну. Две передачи у топ-защитника Алекса Пьетранджело.
В целом результаты «Сент-Луиса» ниже среднего, но если спецбригады относительно нормальные, то по игре в равных составах «Блюз» не входят даже в топ-20, а особенно слабо выглядят в атаке — 2,79 заброшенных шайб в среднем за игру и 25-е место в НХЛ.
Прогноз
Первый матч соперников в сезоне завершился выездной победой «Анахайма» (3:2). Сейчас «Дакс» не в лучшей форме, впрочем, как и «Блюз». Но в последних матчах «Сент-Луис» выглядит более уверенно, и результативно — рискнем с прогнозом на его победу в матче с коэффициентом 2,05. 0