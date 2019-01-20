«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч НХЛ 20 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 января 2019 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Сн-Хосе Шаркс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе».

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома проиграла «Торонто» (2:4) — это поражение стало вторым в последних трех матчах, но в целом в последних десяти играх «Лайтнинг» взяли семь побед, и продолжают уверенно лидировать в общей турнирной таблице НХЛ, опережая на девять очков «Калгари».

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Три шайбы с 30 бросков пропустил российский вратарь Андрей Василевский, а гола и передачи топ-защитника Виктора Хэдмана и одного из лидеров атаки Брэйдена Поинта не хватило для набора очков. Российский нападающий Никита Кучеров отдал результативную передачу, защитник Михаил Сергачев очков не набирал. Среди ключевых игроков также защитник Райан Макдона, нападающие Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон, Джей Ти Миллер и Янни Гурд.

Главная сила «Тампы» заключена в ее атаке — в среднем 3,96 заброшенных шайб за матч и 29% реализации большинства. Это лучшие показатели в Лиге, но в последних играх намечается тенденция к ухудшению атакующей статистики. В целом же «Лайтнинг» входят в топ-10 по всем показателям.

«Сан-Хосе»

В прошлом матче «Сан-Хосе» на выезде неожиданно уступил «Аризоне» (3:6), прервав серию из шести побед подряд. «Шаркс» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, опережая на три очка «Вегас» и на два отставая от «Калгари».

Молодой форвард Кевин Лэбенк поучаствовал во всех трех голах команды — забросил сам и отдал две передачи, но его стараний и шайб двух лидеров атаки Логана Кутюра и Эвандера Кэйна не хватило для положительного результата. Среди ключевых игроков выделим защитников Брента Бернса, Эрика Карлссона, нападающих Томаша Гертла, Тимо Майера, Джо Павелски. Травмирован защитник Марк Власич.

У «Сан-Хосе» очень приличная линия атаки — 4-я лучшая в НХЛ с показателем в 3,57 заброшенных шайб в среднем за игру. Спецбригады также на уровне топ-7, а вот игра в обороне ниже среднего — в среднем почти три пропущенные шайбы за матч и 18-е место.

Прогноз

В первом матче победу дома одержал «Сан-Хосе» (5:2), но сейчас фаворитом выглядит «Тампа» — у «Лайтнинг» не самое хорошее настроение после поражения от «Лифс», и они будут настроены только на победу. Рискнем с прогнозом на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 2,09. 0