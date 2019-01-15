«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч КХЛ 15 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 января 2019 года омский «Авангард» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Салават Юлаев».

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» дома разобрался со «Спартаком» (3:1) — это третья победа омичей в четырех матчах, а очки команда набирает шесть игр кряду. Пока что «Авангарду» удается удерживать лидерство в дивизионе и второе в конференции, опережая на два очка «Барыс».

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Отличный матч выдал резервный голкипер Иван Налимов, отразив 38 из 39 бросков в створ, а победу помогли одержать лидеры атаки — Тэйлор Бек оформил дубль и набрал три очка, шайба на счету Ильи Михеева. Также среди ключевых игроков защитники Евгений Медведев, Коди Франсон, Максим Чудинов, Вилле Покка, нападающие Кирилл Семенов, Кирилл Петров, Сергей Широков, Денис Зернов, Давид Деарне и Виктор Столберг.

По заброшенным/пропущенным шайбам и игре в меньшинстве «Авангард» входит в топ-8 команд КХЛ, включая пятую по силе оборону (2,08 пропущенных шайб в среднем за игру). Слабое место — игра в большинстве с реализацией в 15,3% (17-й показатель).

«Салават Юлаев»

В прошлом матче «Салават Юлаев» на выезде умудрился проиграть «Сибири» (2:4), прервав серию из четырех побед. В итоге уфимцы прочно обосновались на 6-м месте Востока, на семь очков отставая от «Барыса» и на столько же опережая «Торпедо».

Не лучший матч провел вратарь Юха Метсола, пропустив три шайбы с 31 броска, зато защитник Филип Ларсен оформил ассистентский дубль, по шайбе на счету Линуса Умарка и Владимира Жаркова. Среди ключевых нападающих — Антон Бурдасов, Йонас Кемппайнен, Дмитрий Кугрышев, Тиму Хартикайнен и Владимир Ткачев.

«Салават Юлаев» по всем без исключения показателя командной статистики входит в топ-10, но все же в большей мере уфимцы делают ставку на оборону и спецбригады.

Прогноз

Команды встречались в сезоне трижды, в двух последних играх минимальные победы 1:0 праздновал «Авангард», тогда как первая встреча завершилась домашней победой «Салавата» (3:2). Учитывая опыт не очень результативных игр, прогнозируем тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,94. 0