«Виннипег» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 января 2019 года «Виннипег Джетс» примет «Детройт Ред Уингз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Детройт».

«Виннипег»

В прошлом матче «Виннипег» дома разбил «Колорадо» (7:4), одержав вторую победу подряд и третью в последних четырех поединках. «Джетс» борются с «Нэшвиллом» за первое место в Центральном дивизионе, отставая от соперника на одно очко, но имея три игры в запасе.

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«Колорадо» в два раза перебросал «Джетс», но у «Виннипега» геройски сыграли лидеры — защитник Джейкоб Троуба и нападающий Марк Шайфли оформили по 3 (1+2) очка, а форвард Блэйк Уилер умудрился набрать 4 (1+3) балла. Также по шайбе на счету Матье Перро, Эндрю Коппа и Брайана Литтла. Российский защитник Дмитрий Куликов очков не набирал. Травмированы два ключевых игрока — защитник Дастин Бафлин, нападающий Николай Элерс

«Виннипег» делает ставку на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,45 шайб за игру (7-й показатель), и реализуя 29,5% большинства (лучше только «Тампа-Бэй»). Но и оборона вполне приличная — «Джетс» находятся рядом с топ-10.

«Детройт»

В прошлом матче «Детройт» дома уступил «Монреалю» (2:3). Это второе поражение команды подряд, восьмое в последних девяти матчах, и от зоны плей-офф «Детройт», занимающий предпоследнее место в Атлантическом дивизионе, отделяет уже 12 очков.

В игре с «Монреалем» дублем выстрелил один из лучших форвардов команды Андреас Атанасиу. Также ключевыми игроками являются вратарь Джимми Ховард, нападающие Дилан Ларкин, Густав Нюквист, Франс Нильсен, а также двое травмированных защитников — Тревор Дэйли и Майк Грин.

Ни по одному из показателей «Детройт» не входит в топ-20, и выделить сильные стороны у «Ред Уингз» нельзя, так как их практически нет. Разве что на вбрасываниях «Детройт» выглядит неплохо — 51,7% и 6-й показатель.

Прогноз

В первой встрече в сезоне «Детройт» дома уступил «Джетс» 1:2. И сейчас «Виннипег» на своем льду снова должен победить, учитывая все проблемы «Ред Уингз». Прогноз на победу «Джетс» в основное время с коэффициентом с 1,65 выглядит вполне реальным. 0