«Тампа-Бэй» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 11 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 января 2019 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Каролину Харрикейнз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Каролина».

«Тампа-Бэй»

В прошлом поединке «Тампа-Бэй» дома разобралась с «Коламбусом» (4:0), одержав восьмую победу в последних девяти матчах. «Лайтнинг» уверенно лидируют в Атлантическом дивизионе и во всей НХЛ, опережая ближайших соперников из «Калгари» на 10 очков.

Все прогнозы на НХЛ

Отразив 31 бросок, второй шатаут в сезоне сделал россиянин Андрей Василевский. Сильно сыграла тройка Никиты Кучерова — россиянин заработал гол+пас, 3 (2+1) очка у Брэйдена Поинта, два ассиста отдал Тайлер Джонсон. Российский защитник Михаил Сергачев также отметился двумя передачами. Среди лидеров команды защитники Райан Макдона, Виктор Хэдман, нападающие Янни Гурд, Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос и травмированный Джей Ти Миллер.

У «Тампы-Бэй» самая мощная линия атаки в НХЛ — в среднем 4,12 заброшенные шайбы за матч и 30% реализации большинства — лучшие показатели в Лиге. Но оборона заметно слабее — в среднем 2,88 пропущенных шайб за матч и 14-й результат.

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» на выезде одолела «Айлендерс» (4:3), одержав пятую победу подряд и поднявшись на пятое место в Столичном дивизионе. Теперь от зоны плей-офф «Харрикейнз» отделяет шесть очков.

Результат в игре с «Айлендерс» сделали третья и четвертая пятерка «Каролины» — нападающие Грег Маккегг, Джастин Уильямс и Саку Маеналанен забросили по шайбе, Виктор Раск отдал две передачи, еще одна шайба на счету защитника Джейкоба Слэвина. Российский нападающий Андрей Свечников очков не набирал, травмирован один из лидеров атаки Джордан Стаал и форвард Кларк Бишоп.

«Каролина» в большей мере делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем 2,83 шайбы за матч и показывая 80,8% надежности в меньшинстве (13-е и 12-е места в НХЛ), но по результативности атаки «Харрикейнз» одни из худших в лиге — всего 2,64 заброшенные шайбы в среднем за матч.

Прогноз

Первая встреча соперников в сезоне завершилась домашней победой «Тампы» (4:2). Сейчас «Харрикейнз» набрали хороший ход, и могут дать бой «Лайтнинг», но вряд ли успешный. Прогнозируем победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 1,73. 0