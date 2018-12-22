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    «Авангард» и «Локомотив» снова не забросят много шайб

    «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 декабря 2018 года

    КХЛ Авангард Локомотив
    Прогноз на «Авангард» — «Локомотив»
    Илья Михеев, «Авангард»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 декабря 2018 года омский «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Локомотив».
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    «Авангард»

    В прошлом матче «Авангард» дома разбил «Северсталь» (7:3), одержав свою третью победу подряд после трех подряд поражений. Омичи, которые едва не потеряли лидерство в дивизионе, а с ним и второе место в Восточной конференции, теперь несколько улучшили свое положение, но «Барыс» по потерянным очкам все еще может их обогнать.

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    В игре с «Северсталью» не лучшим образом сыграл вратарь Игорь Бобков, но все огрехи голкипера подчистила атака во главе с Ильей Михеевым, который стал автором хет-трика. Едва вернувшийся из-за океана Сергей Шумаков и защитник Алексей Емелин набрали по голу и результативной передаче, по шайбе у Артема Манукяна и Кирилла Семенова. Травмированы вратарь Кари Рамо и защитник Егор Мартынов.

    «Авангард» почти по всем показателям входит в топ-7 команд КХЛ, включая надежность обороны и результативность атаки. Но есть проблемы с реализацией большинства — всего 15,9% и 18-е место.

    «Локомотив»

    В прошлом матче «Локомотив» на выезде дожал «Барыс» (2:1), прервав неудачную серию из трех подряд поражений. Но в целом позиции ярославцев на 4-м месте в Западной конференции почти незыблемы — четыре очка отставания от «Йокерита» и пять очков отрыва от «Спартака».

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    В игре с «Барысом» отлично сыграл вратарь Илья Коновалов, отразив 27 из 28 бросков. Две результативные передачи у защитника Максима Осипова, по голу записали себе в актив нападающие Степан Санникв и Егор Аверин.

    Среди лидеров отметим защитника Якуба Накладала, нападающих Брэндона Козуна и Петри Контиолу, а также лучшего бомбардира Андрея Локтионова, но он травмирован. Также в лазарете нападающие Данил Юртакин, Егор Коршков, Павел Красковский, дисквалифицирован Артур Каюмов.

    «Локомотив», прежде всего, оборонительная команда. У ярославцев 4-я лучшая оборона в целом (всего 2,05 пропущенных шайб за матч) и абсолютно лучшее меньшинство (92,9% надежности). По игре в атаке и в большинстве «Локомотив» находится в районе 10-11 мест. Отметим, что две шайбы с «Барысом» ярославцы забросили в большинстве.

    Прогноз

    Первый матч соперников в сезоне завершился выездной победой «Авангарда» (4:0). Сейчас омичи также фавориты, а с учетом надежной обороны «Локомотива» рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,91. 0

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    Прогноз на «Авангард» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 декабря 2018 года омский «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 17:00 мск.
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