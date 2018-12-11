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    «Салават Юлаев» может победить «Йокерит» на выезде

    «Йокерит» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч КХЛ 11 декабря 2018 года

    КХЛ Салават Юлаев Йокерит
    Прогноз на «Йокерит» — «Салават Юлаев»
    Линус Умарк, «Салават Юлаев»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 декабря 2018 года финский «Йокерит» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Салават Юлаев».
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    «Йокерит»

    В прошлом матче «Йокерит» на выезде обыграл «Северсталь» (4:3), одержав вторую победу подряд, и четвертую в последних пяти поединках. Финны снова вернули себе третье место в Западной конференции, и уже опережают «Локомотив» на три очка, имея два матча в запасе.

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    В игре с «Северсталью» «Йокериту» пришлось отыгрываться с 1:3, но финны смогли совершить камбэк благодаря голу и результативной передаче нападающего Брайана О’Нейла, шайбам Йессе Йоэнсуу, Сакари Маннинена и защитника Алекса Гранта. Среди лидеров отметим также защитника Сами Леписто, нападающего Стива Мозеса и травмированного форварда Никласа Йенсена. В лазарете также пребывают защитник Эемели Расанен, форварды Петер Регин и Марко Анттила.

    «Йокерит» — это атакующая команда, забрасывающая в среднем 3,40 шайб за матч (2-й результат в КХЛ) и реализующая 25,9% большинства (4-й результат). В обороне результаты финнов чуть похуже, но они также входят в топ-10 Лиги.

    «Салават Юлаев»

    В прошлом матче «Салават Юлаев» на выезде всухую уступил ЦСКА (0:3), прервав серию из двух подряд побед. Но в целом в последних семи матчах уфимцы проиграли уже в пятый раз. В итоге «Салават» остается на 6-м месте Востока, отставая от «Барыса» уже на шесть очков, а наступающий на пятки «Торпедо» имеет в активе столько же баллов — 44.

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    Лидерами «Салавата Юлаева» являются его легионеры — вратарь Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, нападающие Тиму Хартикайнен, Линус Умарк, Йонас Кемппайнен. Среди россиян отметим форвардов Антона Бурдасова, Дмитрия Кугрышева и Петра Хохрякова. Травмирован нападающий Вячеслав Солодухин.

    В отличие от «Йокерита», «Салават Юлаев», наоборот, команда оборонительного плана. В среднем за матч уфимцы пропускают всего две шайбы (5-й показатель в КХЛ). Спецбригады у «Салавата» также в полном порядке, особенно меньшинство (88,7% надежности и 3-й результат в Лиге), но слабовата оборона в целом — в среднем 2,54 пропущенные шайбы за матч и 12-й результат.

    Прогноз

    Это первая встреча соперников в сезоне, но мы рискнем спрогнозировать победу «Салавата Юлаева» над «Йокеритом» в матче с коэффициентом 2,52. «Йокерит» выглядит заметно лучше в последних играх, но у гостей в составе ряд легионеров, в том числе несколько ключевых финских игроков, которые будут предельно мотивированы в матче против земляков. 0

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    Прогноз на «Йокерит» — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.52. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 декабря 2018 года финский «Йокерит» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 19:30 мск.
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