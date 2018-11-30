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    «Тампа-Бэй» Кучерова и Сергачева прервет рекордную серию побед «Баффало»

    «Тампа-Бэй» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч НХЛ 30 ноября 2018 года

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Баффало Сэйбрз
    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Баффало»
    Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 30 ноября 2018 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Баффало Сэйбрз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Баффало».
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    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома уступила «Анахайму» (1:3), прервав серию из трех побед подряд. В целом в последних семи матчах «Лайтнинг» одержали пять побед, и на данный момент занимают второе место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции, уступая как раз «Баффало».

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    В игре с «Анахаймом» слабо сыграл вратарь Луи Доминге, пропустив три шайбы с 22 бросков, но основной голкипер Андрей Василевский находится в лазарете. Единственную шайбу забросил Брэйден Поинт, а лучший бомбардир Никита Кучеров отдал результативную передачу, набрав 33-е очко в сезоне. Еще один россиянин защитник Михаил Сергачев не набирает очки шесть матчей подряд. Травмированы защитник Антон Строльман и нападающий Онджей Палат.

    «Тампа-Бэй» играет с акцентом на оборону, пропуская в среднем 2,73 шайбы за матч (5-й результат) и показывая 81,9% надежности в меньшинстве (8-й). В атаке показатели заметно хуже — «Лайтнинг» занимают места в конце второго десятка.

    «Баффало»

    В прошлом матче «Баффало» дома в овертайме дожал «Сан-Хосе» (3:2) и одержал свою десятую победу подряд — это рекорд в истории франшизы, и он позволяет «Сэйбрз» лидировать не только в Атлантическом дивизионе и в Восточной конференции, но и во всей НХЛ.

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    В игре против «Сан-Хосе» неплохо проявил себя вратарь Картер Хаттон, отразив 36 из 38 бросков, а нападающий Джек Скиннер забросил победную шайбу в овертайме (уже 19-ю в сезоне). Скиннер лишь на одно очко отстает от лучшего бомбардира команды Джека Айхеля (28 баллов). Также по шайбе на счету защитников Натана Булье и Расмуса Ристолайнена. Травмированы форварды Патрик Берглунд, Скотт Уилсон и Конор Шири.

    «Баффало» — это команда атаки. В среднем «Сэйбрз» забрасывают 3,68 шайб за матч, что помогло им подняться уже на 2-е место в НХЛ по данному показателю. Кроме того, команда реализует 26,7% большинства (5-е место). Оборона заметно слабее — места в середине второго десятка Лиги.

    Прогноз

    Первый матч соперников на льду «Баффало» завершился победой «Сэйбрз» со счетом 2:1. И хотя сейчас «Баффало» идет на рекордной в своей истории серии из 10 побед подряд, мы все же рискнем с прогнозом на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 1,76. 0

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    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Баффало». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 30 ноября 2018 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Баффало Сэйбрз». Начало матча — 03:30 мск.
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