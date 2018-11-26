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    «Металлург» одержит победу над «Торпедо»

    «Металлург» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 26 ноября 2018 года

    КХЛ Металлург Мг Торпедо
    Прогноз на «Металлург» — «Торпедо»
    Дамир Жафяров, «Торпедо»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 ноября 2018 года магнитогорский «Металлург» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Торпедо».
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    «Металлург»

    В прошлом матче «Металлург» в овертайме дожал «Нефтехимик» (4:3), прервав серию из двух подряд поражений. Хотя до этого магнитогорцы шли на семи победах подряд. Сейчас «Магнитка» занимает четвертое место в Восточной конференции, борясь с «Ак Барсом», «Авангардом» и «Барысом» за вторую позицию.

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    Результат матча с «Нефтехимиком» сделала вторая тройка атаки. Михал Булирж оформил дубль в основное время, а Мэтт Эллисон забросил победную шайбу в овертайме. Еще один гол на счету защитника Виктора Антипина, а также отметим ассистентские дубли защитника Максима Матушкин и нападающего Денниса Расмуссена. Лазарет команды пуст.

    По статистике «Металлург», на данный момент, одна из самых сбалансированных команд КХЛ. Магнитогорцы входят в топ-8 как по забитым и пропущенным шайбам, так и по игре спецбригад. Хотя в последних двух матчах «Магнитка» пропустил шесть шайб, и это многовато для одного из лидеров.

    «Торпедо»

    В прошлом матче «Торпедо» на выезде разобралось с «Трактором» (5:3), одержав свою вторую победу подряд и третью в последних четырех матчах. Сейчас нижегородцы занимают шестое место на Востоке, но отстают от «Барыса» и «Металлурга» всего на два и три очка соответственно.

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    В игре с «Трактором» результативностью блеснули легионеры команды — защитник Филип Хольм оформил дубль и набрал три очка, такой же показатель у нападающего Эндрю Кэлофа, гол и два ассиста на счету Энди Миэла. Любопытно, что оставшиеся два очка за результативные передачи также на счету иностранцев — защитника Мэта Боди и нападающего Роберта Саболича. В лазарете пребывают нападающие Михаил Варнаков, Кирилл Ураков и Антон Шенфельд.

    «Торпедо» отличается результативной атакой — одной из лучших в КХЛ на данный момент (в среднем больше трех заброшенных шайб за матч). Но проблема нижегородцев в том, что и пропускают они почти столько же. Что касается спецбригад, они у «Торпедо» чуть выше среднего уровня.

    Прогноз

    «Торпедо» набрало хороший ход в последних матчах, но играет на выезде, и усталость должна сказаться. Тем более, «Магнитке» очень нужна победа перед четырехматчевой выездной серией. Рекомендуем прогноз на победу «Металлурга» в основное время с коэффициентом 1,89. 0

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    Прогноз на «Металлург» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 ноября 2018 года магнитогорский «Металлург» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 17:00 мск.
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