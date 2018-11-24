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    «Тампа-Бэй» Кучерова победит «Чикаго» Анисимова в основное время

    «Тампа-Бэй» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 ноября 2018 года

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Чикаго»
    Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 ноября 2018 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Чикаго».
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    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» на родном льду разобралась с «Флоридой» (7:3), одержав свою третью победу в последних четырех матчах, и поднявшись на первое место не только в Атлантическом дивизионе, но во всей Восточной конференции. Причем впереди у «Лайтнинг» еще четыре игры дома.

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    Одним из героев матча с «Флоридой» стал лучший бомбардир команды россиянин Никита Кучеров, который вместе с защитником Райаном Макдоной набрали по 3 (1+2) очка. Но еще лучше проявил себя Стивен Стэмкос, у которого шайба и три результативные передачи. Также здорово сыграли нападающий Джей Ти Миллер (три ассиста) и защитник Виктор Хэдман (две передачи).

    Что касается российского защитника Михаила Сергачева, он провел свой третий матч без очков и пока не забросил ни одной шайбы в сезоне. К сожалению, травмирован первый номер команды Андрей Василевский, в отсутствии которого неплохо выглядел в воротах Луи Доминге (40 сейвов с 43 бросков). Также в лазарете защитник Антон Строллман и нападающий Онджей Палат.

    «Тампа-Бэй» самая забивающая команда НХЛ на данный момент — в среднем 3,73 шайбы за матч. С большинством у «Лайтнинг» тоже все отлично — 28,8% реализации (4-й показатель). Чуть похуже результаты по игре в обороне и меньшинстве, но тоже в пределах нормы — 12-14 места.

    «Чикаго»

    В прошлом матче «Чикаго» на выезде проиграл «Вашингтону» (2:4), прервав серию из четырех матчей с набранными очками. Это третье поражение в последних пяти матчах, но с учетом того, что до этого команда шла на серии из восьми подряд поражений, результат вполне неплохой. «Блэкхокс» даже удалось подняться на предпоследнее место в Центральном дивизионе, а до зоны плей-офф всего три очка.

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    Голами за «Чикаго» отметились нападающий Брэндон Саад и защитник Эрик Густафссон. В последних матчах неплохо выглядит вратарь Кори Кроуфорд. Среди лидеров отметим форвардов Патрика Кэйна, Джонатан Тэйвза и Алекса ДеБринкета. Наш нападающий Артем Анисимов отличился ассистом в игре с «Кэпиталз», прервав серию из пяти матчей без очков, но Артем не может забросить шайбу уже 11 матчей кряду. Травмирован защитник Брандон Дэвидссон.

    Почти по всем показателям «Чикаго» среди худших команд НХЛ. У «Блэкхокс» ужасающая игра спецбригад, плохо выглядят вратари и оборона, не лучше справляется со своей работой нападение. Ни по одному из показателей «Чикаго» не входит даже в 25 первых команд НХЛ, если не считать игру на точке вбрасываний (49,9% и 17-й результат), но она почти не влияет на результат.

    Прогноз

    Первая встреча соперников в сезоне завершилась выездной победой «Тампы-Бэй» со счетом (6:3). И сейчас у нас также почти нет сомнений в успехе «Лайтнинг». Прогнозируем победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 1,97. 0

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    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Чикаго». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 ноября 2018 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча — 03:30 мск.
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