ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЗверевИтоговый турнир АТР. Космос Зверева и крах фаворита Александр ОвечкинНХЛ. Дубль Овечкина, голы Кучерова и Дадонова «Адмирал» — «Спартак»КХЛ. «Спартак» одолел «Адмирал», ЦСКА всухую обыграл «Слован»
  • 11:13
    • «Ливерпулю» и «Барселоне» интересен лучший бомбардир Бундеслиги
  • 10:55
    • «Оренбург» усилится защитником БАТЭ
  • 10:41
    • Овечкин повторил рекорд Лемье в НХЛ
  • 09:58
    • «Клипперс» добыли пятую победу подряд, 43 очка Уокера против «Бостона»
  • 09:13
    • «Уильямс» объявит о подписании Кубицы вместо Сироткина
  • 08:15
    • Чеферин: Информация про Суперлигу является выдумкой
  • 00:50
    • Чехия отправила Словакию в Лигу С
    Все новости спорта

    «Йокерит» и «Авангард» сделают ставку на атаку

    «Йокерит» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2018 года

    КХЛ Йокерит Авангард
    Прогноз на «Йокерит» — «Авангард»
    Джон Норман, «Йокерит»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября 2018 года финский «Йокерит» примет омский «Авангард». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Авангард».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Йокерит»

    В прошлом матче «Йокерит» одержал важнейшую домашнюю победу над своим главным конкурентом «Локомотивом» (4:3). Теперь отрыв от ярославцев два очка, и при этом у финнов три игры в запасе. Победа над «Локо» стала третьей подряд в регулярке после трех кряду поражений.

    Все прогнозы на хоккей

    В последней игре здорово сыграли нападающие Брайан О’Нэйлл и Пекка Йормакка, на счету которого по голу и результативной передаче. Еще по одной шайбе записали себе в актив Джон Норман и защитник Алекс Грант. Ассистентский дубль у нападающего Йессе Йоэнсуу. В списке травмированных находятся защитник Эемели Расанен и нападающий Петер Регин.

    Ненадолго уступив первое место в рейтинге самых результативных команд КХЛ «Автомобилисту», «Йокерит» быстро вернул себе лидерство — финны забрасывают в среднем 3,56 шайбы за матч! В большинстве тоже все идеально — 30% реализации и 2-й показатель. Но пропускает «Йокерит» многовато (в среднем 2,37 шайбы за матч — 9-й показатель), и еще слабее выглядит в меньшинстве (80,6% надежности и 13-е место).

    «Авангард»

    В прошлом матче «Авангард» одержал выездную победу над «Торпедо» (4:2), которая стала для омичей пятой в последних шести матчах и седьмой в последних десяти. Сейчас «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, опережая «Металлург» на три очка.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Все шайбы в игре с «Торпедо» забросили разные игроки — из лидеров отметим 15-й в сезоне гол лучшего бомбардира команды Сергея Широкова. Голами также отметились Кирилл Петров, Андрей Стась и защитник Никита Пивцакин. Причем для Стася и Пивцакина эти шайбы стали лишь вторыми в сезоне. Ассистентские дубли на счету защитника Евгения Медведева и Давида Деарне. В лазарете находятся вратарь Кари Рамо и защитник Максим Березин.

    «Авангард» более оборонительная команда — в среднем омичи пропускают 1,93 шайбы за матч и показывают 87,8% надежности в меньшинстве (два 4-х места в Лиге). В принципе, «Авангард» также высоко результативен в атаке (в среднем 3,03 шайбы за матч и 6-й место), но большинство очень слабое — лишь 14,3% реализации и 21-й показатель из 25-ти команд.

    Прогноз

    Обе команды играют достаточно результативно, а «Йокерит» и вовсе часто действует без оглядки на оборону. Так что можно присмотреться к прогнозу и ставке на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,82. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Турция — Украина
  • Сегодня в 20:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Албания — Уэльс
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бразилия — Камерун
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Сегодня в 22:45
    •  5.12
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мальта — Фарерские острова
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Черногория — Румыния
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Италия — США
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Косово — Азербайджан
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Сегодня в 22:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Израиль
  • Сегодня в 22:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Сербия — Литва
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Франция — Уругвай
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аргентина — Мексика
  • Завтра в 03:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Алина Загитова
  • Гран-при в Москве: победа Загитовой, травмы Ханю и Тарасовой
    • 14:03 18/11/2018     Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира
  • Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождение
    • 01:32 18/11/2018     Хорватия перевернула ситуацию в группе
  • ЧМ-2018 вернулся для Хорватии и Испании
    • 17:01 16/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Йокерит» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября 2018 года финский «Йокерит» примет омский «Авангард». Начало матча — 19:30 мск.
    Тоже интересно
    Англия стремительно прогрессирует Футбол Заматеревшая Англия не испортила год ХорватииРеакция прессы на матч Англия — Хорватия Вчера в 17:300
  • 00:38
    • Голландия вырвала ничью у Германии и пробилась в плей-офф Лиги наций
  • 11:28
    • «Милан» провел переговоры с агентом Ибрагимовича
  • 10:48
    • Классон: У России могу выделить Дзюбу
    Дженгиз Ундер Футбол Трансферный дайджест. 7-19 ноябряГде возобновит карьеру Самир Насри, поедет ли в Европу полузащитник ЦСКА, договориться ли Ян Облак с «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 14:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шведская битва россиян и Бэйл в Албании
  • 5.12
    •
  • 09:28
    • Тите: Повязка капитана для Неймара — большая ответственность
  • 08:55
    • Лев: Увидел больше положительного, чем отрицательного
  • 08:46
    • Ари: Против шведов выложимся по полной
    Хоккеисты «Вегаса» Хоккей НХЛ. Три очка Маршессо, 39 сэйвов Кроуфорда, передача КаменеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 ноября Вчера в 08:420
  • 08:30
    • «Милан» может усилиться игроком сборной Бразилии
  • 22:40
    • «Спартак» может купить хавбека «Асколи»
  • 22:05
    • Промес выйдет в стартовом составе сборной Голландии против Германии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие