«Йокерит» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября 2018 года финский «Йокерит» примет омский «Авангард». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Авангард».

«Йокерит»

В прошлом матче «Йокерит» одержал важнейшую домашнюю победу над своим главным конкурентом «Локомотивом» (4:3). Теперь отрыв от ярославцев два очка, и при этом у финнов три игры в запасе. Победа над «Локо» стала третьей подряд в регулярке после трех кряду поражений.

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В последней игре здорово сыграли нападающие Брайан О’Нэйлл и Пекка Йормакка, на счету которого по голу и результативной передаче. Еще по одной шайбе записали себе в актив Джон Норман и защитник Алекс Грант. Ассистентский дубль у нападающего Йессе Йоэнсуу. В списке травмированных находятся защитник Эемели Расанен и нападающий Петер Регин.

Ненадолго уступив первое место в рейтинге самых результативных команд КХЛ «Автомобилисту», «Йокерит» быстро вернул себе лидерство — финны забрасывают в среднем 3,56 шайбы за матч! В большинстве тоже все идеально — 30% реализации и 2-й показатель. Но пропускает «Йокерит» многовато (в среднем 2,37 шайбы за матч — 9-й показатель), и еще слабее выглядит в меньшинстве (80,6% надежности и 13-е место).

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» одержал выездную победу над «Торпедо» (4:2), которая стала для омичей пятой в последних шести матчах и седьмой в последних десяти. Сейчас «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, опережая «Металлург» на три очка.

Все шайбы в игре с «Торпедо» забросили разные игроки — из лидеров отметим 15-й в сезоне гол лучшего бомбардира команды Сергея Широкова. Голами также отметились Кирилл Петров, Андрей Стась и защитник Никита Пивцакин. Причем для Стася и Пивцакина эти шайбы стали лишь вторыми в сезоне. Ассистентские дубли на счету защитника Евгения Медведева и Давида Деарне. В лазарете находятся вратарь Кари Рамо и защитник Максим Березин.

«Авангард» более оборонительная команда — в среднем омичи пропускают 1,93 шайбы за матч и показывают 87,8% надежности в меньшинстве (два 4-х места в Лиге). В принципе, «Авангард» также высоко результативен в атаке (в среднем 3,03 шайбы за матч и 6-й место), но большинство очень слабое — лишь 14,3% реализации и 21-й показатель из 25-ти команд.

Прогноз

Обе команды играют достаточно результативно, а «Йокерит» и вовсе часто действует без оглядки на оборону. Так что можно присмотреться к прогнозу и ставке на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,82. 0