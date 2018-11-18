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    «Каролина» Свечникова дожмет «Коламбус» без Панарина и Бобровского

    «Каролина» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч НХЛ 18 ноября 2018 года

    НХЛ Каролина Харрикейнз Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз на «Каролина» — «Коламбус»
    Сергей Бобровский, «Коламбус»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября 2018 года «Каролина Харрикейнз» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Коламбус».
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    «Каролина»

    В прошлом матче «Каролина» в овертайме дожала «Чикаго» (3:2), одержав свою вторую победу в последних трех матчах, при этом во всех трех играх «Харрикейнз» набирали очки, которые очень пригодились команде после пяти подряд фиаско. Сейчас «Каролина» занимает пятое место в Столичном дивизионе и отстает от топ-тройки всего на одно очко.

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    В игре с «Чикаго» результат сделала ударная тройка «Каролины» — Себастьян Ахо заработал гол+пас, по шайбе записали себе в актив Тэуво Теравайнен и Майкл Ферланд. Также нужно выделить вратарь Скотта Дарлинга, отразившего 33 из 35 бросков, и нашего нападающего Евгения Свечникова, который сделал два ассиста. Российский форвард Валентин Зыков участия в матче не принимал, в лазарете находятся голкипер Петр Мразек и защитник Бретт Песс.

    Лишь по игре в обороне «Каролина» входит в топ-15 команд НХЛ, пропуская в среднем 2,94 шайбы за матч (14-й результат). В остальных статистических показателях «Харрикейнз» плетутся в третьем десятке команд НХЛ.

    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» на своем льду уничтожил «Флориду» (7:3), одержав свою вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах. Более того, «Блу Джекетс» набирают очки шесть матчей кряду, благодаря чему возглавляют Столичный дивизион.

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    В игре с «Флоридой» голами и очками отметились все четыре пятерки команды, и сразу пять нападающих записали себе в актив по голу и результативной передаче — Кэм Аткинсон, Бун Дженнер, Пьерр-Люк Дюбуа, Брэндон Дубински и Энтони Даклер. По шайбе на счету нападающих Джона Андерсона и Маркуса Ханникяйнена, два ассиста у Александра Веннберга.

    Также солидную игру выдал голкипер Йоонас Корписало, отразив 40 из 43 бросков, а вот основной вратарь россиянин Сергей Бобровский травмирован и пока не лед не выйдет. Не играл с «Флоридой» и лучший бомбардир команды Артемий Панарин, участие которого под вопросом и в следующей игре.

    У «Коламбуса» одна из лучших атак в НХЛ — в среднем 3,42 заброшенные шайбы за матч, что является 4-м показателем во всей Лиге. Но, как и в случае с «Каролиной», остальные показатели оставляют желать лучшего.

    Прогноз

    Первый матч соперников в сезоне завершился победой «Каролины» на выезде (3:1). Сейчас мы также ставим на «Харрикейнз», учитывая возможное отсутствие в составе «Коламбуса» двух лидеров — Бобровского и Панарина. Прогнозируем победу «Каролины» в матче с коэффициентом 1,85. 0

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    Прогноз на «Каролина» — «Коламбус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября 2018 года «Каролина Харрикейнз» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 03:00 мск.
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