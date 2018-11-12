«Эдмонтон» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 ноября 2018 года «Эдмонтон Ойлерз» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 05:30 мск. Прогноз на «Эдмонтон» — «Колорадо».

«Эдмонтон»

В прошлом поединке «Эдмонтон» на выезде проиграл «Флориде» (1:4), потерпев свое третье подряд выездное поражение. Из-за этого «Ойлерз» опустились уже на 4-е место в Тихоокеанском дивизионе, но впереди у команды есть шанс реабилитироваться в двух домашних встречах с «Колорадо» и «Монреалем».

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Единственную шайбу в игре с «Флоридой» забросил нападающий Леон Драйзайтль, которому ассистировал лучший бомбардир команды Коннор Макдэвид. Также нужно выделить форварда Райана Ньюджента-Хопкинс. Это трио является движущей силой атаки «Ойлерз». А вот вратарь Кэм Тэлбот отыграл слабо, поэтому не исключено появление в следующем поединке дублера Микки Коскинена.

«Эдмонтон» более-менее неплохо выглядит только при игре в обороне, располагаясь примерно в середине Лиги, и пропуская в среднем 3,12 шайб за матч. Большинство тоже входит в топ-15, но в атаке «Ойлерз», как ни странно, одна из самых слабых команд НХЛ.

«Колорадо»

В прошлом поединке «Колорадо» на выезде уступил «Виннипегу» (2:5), и серия фиаско «Эвеланш» еще длиннее, чем у «Эдмонтона» — пять поединков подряд. На данный момент «Лавины» уже вылетели из зоны плей-офф Западной конференции, а от последнего места в Центральном дивизионе их отделяет всего два очка.

В игре с «Виннипегом» голами отметились защитник Эрик Джонсон и нападающий Тайсон Йост, причем для Джонсона шайба стала первой в сезоне, а для Йоста лишь второй. Слабым утешением от поражения стала результативная передача российского защитника Никиты Задорова, нападающий Владислав Каменев завершил поединок без очков, вратарь Семен Варламов пропустил четыре шайбы с 24 бросков.

Практически по всем показателям статистики «Колорадо» входит в топ-10 команд НХЛ или находится рядом с десяткой. Лучше всего выглядит атакующая линия «Эвеланш», забрасывая в среднем 3,44 шайбы за матч (5-й результат), слабее всего — оборона и вратари (3 пропущенные шайбы в среднем за матч и 12-е место). Но это в целом, а в последних матчах «Колорадо» показывает одни из худших результатов в НХЛ.

Прогноз

Обе команды идут на внушительных сериях поражений, и обеим нужны очки. Кроме того, «Эдмонтон» и «Колорадо» достаточно результативны. Так что можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,83. 0