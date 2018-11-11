Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч Кубка Карьяла 11 ноября 2018 года

В рамках Кубка Карьяла 11 ноября 2018 года сборная России сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 18:00 мск. Прогноз на Чехия — Россия.

Чехия

В первом матче Кубка Карьяла Чехия в упорной борьбе уступила Швеции (2:3) и перед игрой с Россией ее ждет игра с хозяевами турнира — сборной Финляндии. В случае победы над финнами, у чехов будет реальный шанс побороться с россиянами за общую победу на турнире.

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В игре со Швецией обе шайбы Чехии забросили защитники — Ян Коларж из «Амура» и Петр Заморски из чешского «Маунтфилда». Не самый сильный матч получился у вратаря «Автомобилиста» Якуба Коваржа, пропустившего трижды с 25 бросков. Форварды чехов и вовсе остались без голов, хотя особое внимание следует уделить Иржи Секачу и Доминику Кубалику.

Чехия цепкая команда, которая старается, прежде всего, не дать сыграть сопернику. Но в составе есть несколько креативных исполнителей, таких как Кубалик, которые могут создать проблемы сборной России и ее обороне.

Россия

Во втором матче Кубка Карьяла Россия разобралась со Швецией (4:1), одержав свою вторую победу подряд, которой вполне может хватить для того, чтобы остаться на первом месте. Но в любом случае нужно подтверждать свой класс и в игре с Чехией.

В матче против Швеции лучше всего проявила себя вторая тройка атаки, составленная из форвардов СКА — Андрей Кузьменко оформил дубль, Алексей Бывальцев отдал две результативные передачи. Еще одна шайба тоже на счету игрока СКА Евгения Кетова, и лишь Андрей Локтионов из «Локомотива» стал единственным не из СКА, кто отличился в нашей команде. Сильный матч провел вратарь Игорь Шестеркин, отразив 30 из 31 броска в створ.

В двух матчах сборная Россия, играющая на Кубке Карьяла без ряда лидеров, одержала две победы и забросила семь шайб, пропустив лишь однажды. Вратари и оборона выглядят просто отлично, но и атакующая линия использует свои шансы.

Прогноз

После двух побед над Швецией и Финляндией России осталось сделать последний шанс до максимального результата на Кубке Карьяла. Учитывая ту игру, которую демонстрируют подопечные Ильи Воробьева, рекомендуем прогноз с победой России в основное время с коэффициентом 1,82. 0